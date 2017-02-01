К концу 2016 года в РК произошло замедление темпов инфляции - Нацбанк

В структуре инфляции наибольший вклад в инфляцию внесло повышение цен на продовольственные товары на 9,7% (2015г. – на 10,9%).

По официальным данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, по итогам 2016 года инфляция сложилась на уровне 8,5%, что в целом соответствует оценкам Национального Банка, говорится в опубликованном по итогам 2016 года пресс-релизе, передает Zakon.kz.





Регулятор пояснил, что «незначительное превышение целевого ориентира было связано с изменениями цен на отдельные товары в 4 квартале 2016 года, которые имели кратковременный характер. В течение года наблюдалось замедление инфляционных процессов и постепенное нивелирование эффекта переноса обменного курса на уровень цен в стране».





В структуре инфляции наибольший вклад в инфляцию внесло повышение цен на продовольственные товары на 9,7% (2015г. – на 10,9%). Цены на непродовольственные товары повысились на 9,5%, что значительно ниже показателей предыдущего года (22,6%). Платные услуги за год подорожали на 6,1%.





Национальный Банк напомнил, что в целях оценки инфляционных ожиданий предприятий и населения Национальным Банком проводятся исследования. При опросах предприятий оцениваются ожидания относительно цен на сырье, на производимую продукцию. При опросах населения оценивается, как происходят изменения инфляционных ожиданий у различных групп населения, и проводится количественная оценка складывающихся ожиданий населения.





Таким образом, к концу 2016 года произошло замедление темпов инфляции до однозначной цифры и снижение инфляционных ожиданий, отмечается в опубликованном пресс-релизе.

Национальный Банк опубликовал на своем официальном сайте пресс-релиз № 3 об итогах 2016 года.



