Искусственный интеллект впервые победил профессионалов покера

Машина обучалась игре 20 дней, а затем смогла победить живых противников в казино Питтсбурга.

Учёные из школы информатики Карнеги — Меллон создали самообучающийся алгоритм для игры в покер, сообщает Wired, передает сообщает Wired, передает Life.ru





Машина научилась азам техасского холдема в казино Питтсбурга и быстро достигла уровня мировых профессионалов.





Несмотря на сложность покера, для победы над чемпионами ей понадобилось всего лишь 20 дней. Ранее машины уже обыграли человека в шашки, шахматы и даже го.





Арсений Мирный