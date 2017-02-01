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Искусственный интеллект впервые победил профессионалов покера

1 февраля 2017, 14:26

Машина обучалась игре 20 дней, а затем смогла победить живых противников в казино Питтсбурга.


Учёные из школы информатики Карнеги — Меллон создали самообучающийся алгоритм для игры в покер, сообщает Wired, передает Life.ru.

Машина научилась азам техасского холдема в казино Питтсбурга и быстро достигла уровня мировых профессионалов.

Несмотря на сложность покера, для победы над чемпионами ей понадобилось всего лишь 20 дней. Ранее машины уже обыграли человека в шашки, шахматы и даже го.

Арсений Мирный
Фото с сайта Hi-News.ru

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