Семье умершего сотрудника дирекции Универсиады выплатят 1 млн тенге

"Дирекция Универсиады выражает глубокие соболезнования родным и близким Бауржана Рафикова, у которого остались пожилая мама, супруга и двое детей. В качестве компенсации семье Бауржана Рафикова будет выплачена сумма в размере 1 млн тенге", - говорится в сообщении.

В конце рабочего дня Бауржан Рафиков внезапно потерял сознание. Находившиеся рядом коллеги попытались привести его в сознание и вызвали дежурившего на объекте медицинского работника, который сразу же оказал первую медицинскую помощь.





"Бригада скорой помощи прибыла на место через несколько минут. В течение 40 минут проводились реанимационные мероприятия, которые, к сожалению, не дали результата. По предварительному заключению врачей скорой помощи причиной смерти явилась сердечно-сосудистая недостаточность. Окончательную причину смерти установит судмедэкспертиза", - пояснили в Дирекции.





Вчера, 31 января 2017 года, около 21:00 на МКЛТ «Сункар» скончался штатный сотрудник Дирекции Универсиады-2017 Бауржан Рафиков, 1983 года рождения.



