Семье умершего сотрудника дирекции Универсиады выплатят 1 млн тенге
1 февраля 2017, 14:26
Коллектив Дирекции Универсиады почтил минутой молчания память ушедшего из жизни коллеги
Коллектив Дирекции Универсиады-2017 почтил минутой молчания память ушедшего из жизни коллеги, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Универсиады 2017.
"Дирекция Универсиады выражает глубокие соболезнования родным и близким Бауржана Рафикова, у которого остались пожилая мама, супруга и двое детей. В качестве компенсации семье Бауржана Рафикова будет выплачена сумма в размере 1 млн тенге", - говорится в сообщении.
В конце рабочего дня Бауржан Рафиков внезапно потерял сознание. Находившиеся рядом коллеги попытались привести его в сознание и вызвали дежурившего на объекте медицинского работника, который сразу же оказал первую медицинскую помощь.
"Бригада скорой помощи прибыла на место через несколько минут. В течение 40 минут проводились реанимационные мероприятия, которые, к сожалению, не дали результата. По предварительному заключению врачей скорой помощи причиной смерти явилась сердечно-сосудистая недостаточность. Окончательную причину смерти установит судмедэкспертиза", - пояснили в Дирекции.
Вчера, 31 января 2017 года, около 21:00 на МКЛТ «Сункар» скончался штатный сотрудник Дирекции Универсиады-2017 Бауржан Рафиков, 1983 года рождения.
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