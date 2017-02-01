В Шымкенте появились регулировщики в новой форме

И без жезла очень даже понятны его указания.

На перекрестках Шымкента появились регулировщики в новой форме , сообщает , сообщает Отырар TV.





Водители обратили внимание на необычную форму представителя Местной полицейской службы Шымкента — полицейского-регулировщика на перекрестке проспекта Республики и улицы Бейбитшилик.





Регулировщик выглядит довольно импозантно, отмечают водители, он вполне заметен на перекрестке, яркие метки на перчатках очень заметны. И без жезла очень даже понятны его указания.





Хотя, именно перчатки у полицейских-регулировщиков, вызывают особенный интерес и сочувствие шымкентских автовладельцев. Водители переживают, как будет чувствовать себя регулировщик в перчатках к жару?









Напомним, с 1 января 2017 года полицейские больше не пользуются жезлами . Для фиксации нарушения правил дорожного движения будут использоваться видеокамеры, а также видеорегистраторы органов внутренних дел. Остановка будет производиться только жестом руки с одновременной подачей свистка либо с использованием специальных звуковых и световых сигналов, громкоговорящего устройства, установленных на патрульной автомашине, а также в режиме автопатрулирования.



