В Шымкенте появились регулировщики в новой форме
1 февраля 2017, 14:33
И без жезла очень даже понятны его указания.
На перекрестках Шымкента появились регулировщики в новой форме, сообщает Отырар TV.
Водители обратили внимание на необычную форму представителя Местной полицейской службы Шымкента — полицейского-регулировщика на перекрестке проспекта Республики и улицы Бейбитшилик.
Регулировщик выглядит довольно импозантно, отмечают водители, он вполне заметен на перекрестке, яркие метки на перчатках очень заметны. И без жезла очень даже понятны его указания.
Хотя, именно перчатки у полицейских-регулировщиков, вызывают особенный интерес и сочувствие шымкентских автовладельцев. Водители переживают, как будет чувствовать себя регулировщик в перчатках к жару?
Напомним, с 1 января 2017 года полицейские больше не пользуются жезлами. Для фиксации нарушения правил дорожного движения будут использоваться видеокамеры, а также видеорегистраторы органов внутренних дел. Остановка будет производиться только жестом руки с одновременной подачей свистка либо с использованием специальных звуковых и световых сигналов, громкоговорящего устройства, установленных на патрульной автомашине, а также в режиме автопатрулирования.
Фото: otyrar.kz
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