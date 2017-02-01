Национальный Банк не влиял на фундаментальный тренд обменного курса в 2016 году

В зависимости от воздействия фундаментальных внешних и внутренних факторов курс тенге колебался в диапазоне 327,66 – 383,91 тенге за доллар США.

По информации пресс-службы, в течение 2016 года Национальный Банк придерживался режима свободно плавающего обменного курса тенге, передает Zakon.kz.





В зависимости от воздействия фундаментальных внешних и внутренних факторов курс тенге колебался в диапазоне 327,66 – 383,91 тенге за доллар США и на конец 2016 года составил 333,29 тенге за доллар США, укрепившись за год на 2,0%, говорится в опубликованном на официальном сайте Национального Банка пресс-релизе. При этом отмечается, что наибольшая волатильность курса тенге была связана со снижением цены на нефть до 27 долларов за баррель и наблюдалась в начале 2016 года.





По сведениям Национального Банка, его участие на валютном рынке за период с января по август 2016 года было связано со сменой валютных предпочтений населения и ростом привлекательности инструментов в национальной валюте. Для ограничения резких колебаний курса, не отражающих влияние фундаментальных факторов, Национальный Банк выступал в роли покупателя иностранной валюты. За указанный период объем интервенций Национального Банка по нетто-покупке долларов США составил 2,9 млрд. долларов США.





Стабилизация ситуации на внутреннем рынке, снижение негативных ожиданий в отношении курса тенге позволили Национальному Банку на протяжении четырех месяцев подряд, начиная с сентября 2016 года, не участвовать на валютном рынке. Поэтому влияние Национального Банка на фундаментальный тренд обменного курса, который полностью формируется в результате действия рыночных факторов на объемы спроса и предложения иностранной валюты, было равно нулю отмечается в пресс-релизе.









Уровень нетто-покупки долларов населением в 2016 году является минимальным годовым значением за всю историю наблюдений с 2001 года

Объемы покупки-продажи наличной иностранной валюты в 2016 году значительно снизились. За 2016 год нетто-покупка долларов США населением составила 1,4 млрд. долл. США, что почти в 5,7 раза ниже объемов 2015 года.

При этом спрос на наличные доллары США сохраняется, однако он значительно снизился, отмечается в сообщении.









