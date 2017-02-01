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Турфирма организовала путешествие за 14 миллионов долларов

1 февраля 2017, 14:35

Соломинки для коктейлей, которыми во время поездки будут угощать туристов, изготовлены из 18-каратного золота и инкрустированы бриллиантами.


Американская компания предлагает самый дорогой тур в мире. Путешествие на самолете по 20 городам планеты оценивается примерно в 13,8 миллиона долларов, пишет газета Daily Star, передает Lenta.ru.

За эти деньги фирма предоставит частный самолет Boeing 767 для одного человека. Он также может взять с собой до 50 родных и друзей, которые отправятся в путешествие на другом лайнере.

Поездка стартует на острове Самуи в Таиланде и закончится в столице Филиппин Маниле. За 20 дней путешественники преодолеют около 50 тысяч километров. Тур включает посещение городов Камбоджи, Непала, Индии, Франции, Великобритании, Испании и других стран. Путешественники также побывают в Лас-Вегасе (США), где примут участие в благотворительном турнире по покеру с призовым фондом в 500 тысяч долларов.

Соломинки для коктейлей, которыми во время поездки будут угощать туристов, изготовлены из 18-каратного золота и инкрустированы бриллиантами. Набор в 50 трубочек оценивается в один миллион долларов.

Также известно, что по меньшей мере миллион долларов из средств, вырученных от продажи тура, пойдет на благотворительность.

В январе сообщалось, что британская компания предложила путешествие по Южной Америке стоимостью 44 тысячи долларов с человека.

Фото с сайта domsnov.ru

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