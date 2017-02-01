Новый SEAT Ibiza рассекретили досрочно

За считанные часы до премьеры SEAT Ibiza пятого поколения в Сеть утекли первые официальные изображения новинки. На них показан хетчбэк в топовой комплектации FR со светодиодной оптикой и двумя выхлопными патрубками.





Хотя шеф-дизайнер SEAT Алехандро Месонеро обещал, что пятая «Ибица» получит свой уникальный дизайн, не позволяющий спутать ее с другими моделями бренда, на самом деле она очень похожа на уменьшенную версию обновленного Leon. Впрочем, задние фонари действительно отличаются, а интерьер оформлен совсем иначе.





Благодаря новой, самой маленькой версии модульной платформы MQB, на которой в дальнейшем будут построены следующие Volkswagen Polo и Audi A1, SEAT Ibiza пятой генерации стал легче и вместе с тем просторнее своего предшественника: по предварительным данным, его колесная база выросла на 95 мм, а объем багажника – с 292 до 355 литров. В моторную гамму должна войти новая 1,5-литровая турбочетверка TSI Evo, которая уже предлагается для обновленного Volkswagen Golf.





В пятом поколении в семействе Ibiza останутся только трех- и пятидверные хетчбэки, а универсал Ibiza ST испанский автопроизводитель заменит компактным кроссовером Arona. 31 января новую «Ибицу» впервые покажут на специальном мероприятии в Барселоне, в начале марта состоится полноценный мировой дебют на Женевском автосалоне, а продажи стартуют в июле. Напомним, в России «Сеаты» больше не продаются – два года назад марка в очередной раз покинула наш рынок из-за кризиса.



