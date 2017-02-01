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Спят усталые патрули: Два любопытных видео из жизни полицейских

1 февраля 2017, 14:44

Было проведено служебное расследование, виновные понесли дисциплинарное наказание.


Два видео из жизни атырауских полицейских появились в сети, пишет "Ак Жайык".

В первом ролике, снятом, как сообщил автор, в начале января этого года – патрульная полицейская автомашина с двумя спящими полицейскими.


– Вот так наши правоохранительные органы заботятся о нас. Спят в районе Маслопрома, возле гаражей в семь утра. Бортовой номер машины УПП №1. Оба спят… – комментирует голос за кадром.

Второе видео по этой же теме снято уже на собрании с сотрудниками дорожно-патрульной полиции УВД города Атырау. Здесь один из полицейских начальников обсуждает со своими подчинёнными неприглядный факт:

– Не хотите работать – освободите место. Недельный срок даю, я вам заявления подпишу. ДВД области относится ко мне нормально, но я же должен показывать результаты, а не одно место… Он правильно сказал – командир роты, для чего тебя ночью оставили?! Ты отвечаешь за роту, тебя обманывают, а ты хочешь меня обмануть. Сменяйтесь, если уж так спать хочется! Пусть один курит, кто что вам за это скажет… А что если бы из гаражей кто-нибудь вышел и выстрелил из обреза? Одного выстрела сзади хватит. Я 20 лет службы за это не променяю…

Как можно убедиться, посмотрев второе видео, – это примерно треть того, что хотел донести командир до своих подчиненных. Остальное – страшная матерщина.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику! 18+


Как сообщил источник издания в правоохранительных органах, собрание в УВД города Атырау прошло на днях, в отношении «сонного патруля» было проведено служебное расследование и виновные понесли дисциплинарное наказание. Пресс-служба ДВД Атырауской области обещала представить официальный комментарий в ближайшее время.

Фото: oo-osa.org

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