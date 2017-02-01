В Алматы прошел чемпионат страны по муай тай среди детей и юношей

25 по 29 января в Алматы на базе СК ЦСКА МО РК прошел Чемпионат Казахстана по тайскому боксу среди детей и юношей в четырех возрастных категориях (6-7, 8-9,10-11, 12-13 лет).





В соревнованиях приняли участие 350 юных спортсменов из 11 регионов страны. По итогам чемпионата определены кандидаты в юношескую сборную страны для дальнейшей подготовки и участия в Чемпионате Мира, который пройдет летом в г.Бангкок Королевство Таиланд.









Федерация наградила ценными подарками всех победителей и призеров. Также от Профессионального спортивного клуба «Елюхан» в каждой возрастной группе ценные призы вручены в номинациях «Лучшая техника», «Воля к победе», «Лучшее исполнение Вайкру».