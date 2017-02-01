В РК рынок ценных бумаг оживился за счет краткосрочных нот Нацбанка

В 2016 году краткосрочные ноты стали широко использоваться в качестве действенного инструмента по абсорбированию избыточной ликвидности.

Объем эмиссии краткосрочных нот за 2016 год составил 41 287,1 млрд. тенге, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сообщение Национального банка.





При этом было проведено 262 аукциона, в том числе 187 аукционов по размещению 7-дневных нот на сумму 33 399,3 млрд. тенге, 55 аукционов по размещению 1-месячных нот на сумму 5 892,0 млрд. тенге, 9 аукционов по размещению 3-месячных нот на сумму 1 100,1 млн. тенге, 7 аукционов по размещению 6-месячных нот на сумму 702,9 млн. тенге и 4 аукциона по размещению 1-годичных нот на сумму 192,7 млн. тенге, говорится в опубликованном пресс-релизе Нацбанка.





Средневзвешенная эффективная доходность по размещенным 7-дневным нотам составила 13,55%, по 1-месячным нотам – 13,84%, по 3-месячным нотам – 12,91%, по 6-месячным – 12,45%, по 1-годичным – 11,47%. Объем нот в обращении на конец декабря 2016 года увеличился по сравнению с концом декабря 2015 года в 7 раз и составил 2 518,7 млрд. тенге.





В 2016 году краткосрочные ноты стали широко использоваться в качестве действенного инструмента по абсорбированию избыточной ликвидности, а также в целях построения кривой доходности. В течение года увеличивались объемы их размещения наряду с удлинением срока обращения.





В настоящее время ноты Национального Банка стали востребованы как резидентами, так и нерезидентами. Спрос на данные инструменты превышает предложение.



