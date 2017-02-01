Куда сейчас опасно ехать казахстанским туристам

Комитет по защите прав потребителей Министерства национальной экономики РК проинформировал об эпидемиологической ситуации в дальнем и ближнем зарубежье. Туристов предупреждают о неблагополучной ситуации по птичьему гриппу, коронавирусу, лихорадкам Денге и Зика и др., передает передает Zakon.kz

Согласно информации Всемирной организации здравоохранения в странах европейского региона сложилась неблагополучная ситуация по заболеваемости высокопатогенным гриппом птиц A(H5N8), A(H5N5).

С июня 2016 года в общей сложности в 24 европейских странах зарегистрированы вспышки инфекции среди поголовья домашней птицы, из них 3 страны (Германия, Словакия, Греция) сообщили о вспышках в течение последних двух недель.





Случаев заболевания среди людей не зарегистрировано, вместе с тем, вероятность инфицирования людей высокопатогенным гриппом птиц не исключается. В числе групп риска находятся люди, работающие на птицефермах и осуществляющие уход за домашней птицей.





В Китае зарегистрировано 17 случаев птичьего гриппа A(H7N9).





Сохраняется сложная эпидемиологическая ситуация по коронавирусам. Случаи заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрированы в Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии, Южной Корее (внутрибольничные случаи заражения). Согласно информации ВОЗ из лабораторно подтвержденных случаев инфицирования 652 случая закончились смертельным исходом.





В Таиланде (2380 сл.), в Сингапуре (947 сл.), в Индии (5691 сл.), на Филиппинах (57026 сл.), в Шри-Ланке (28004сл.), Малайзии (5592сл.) продолжается эпидемия лихорадки Денге.





Продолжается эпидемический подъем Лихорадки Зика в Бразилии , в том числе умерших 351 человек, в США более 1800 случаев завозных и около 50 случаев местных в штате Флорида, в Испании – 190 случаев.





Заболеваемость населения лихорадкой Зика в отдельных регионах Юго-Восточной Азии: в Таиланде - 713 сл., в Сингапуре - 460 сл., во Вьетнаме – 212 сл., и др.





В США продолжается регистрация эпидемического паротита (свинка) в январе , после вспышки 2016 года (более 5300 случаев), что опасно для не привитых граждан.





Неблагополучная ситуация по желтой лихорадке сохраняется в Анголе (888 сл., из них 357 летальных) и Республике Конго (4782 сл., из них 101 летальных).





Зарегистрирована вспышка в Бразилии (более 550 случаев, из них 70 летальных).





В г. Кумамото (Япония) зарегистрированы случаи массовых пищевых отравлений в 11 учебных заведений , имеющих локальный характер. В случае заболевания необходимо обращаться к врачу по месту нахождения и по прибытии домой.





КЗПП обращает внимание граждан Казахстана на необходимость соблюдение правил личной гигиены, мер профилактики.





Подготовлено по материалам Комитета по защите прав потребителей РК



