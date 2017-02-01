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Совокупные активы банковского сектора увеличились на 7,5% за 2016 год

1 февраля 2017, 14:58

При этом совокупные обязательства банковского сектора достигли 22 716,3 млрд. тенге, увеличившись за год на 6,7%.


Совокупные активы банковского сектора на 1 января 2017 года составили 25 561,2 млрд. тенге, увеличившись на 7,5% за 2016 год. Такие данные привел Национальный Банк в опубликованном по итогам года пресс-релизе, сообщает Zakon.kz.

При этом совокупные обязательства банковского сектора достигли 22 716,3 млрд. тенге, увеличившись за год на 6,7%. Доля обязательств банков второго уровня, выраженных в национальной валюте, составила 50,8%, в иностранной валюте – 49,2%. В структуре обязательств банков по-прежнему доминируют вклады клиентов, доля которых занимает 76,0%.

Ссудный портфель банковского сектора на 1 января 2017 года составил 15 510,8 млрд. тенге, уменьшившись по сравнению с началом 2016 года на 0,3%.

Доля займов с просроченной задолженностью по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению свыше 90 дней составила 6,7% от итогового ссудного портфеля банков (на 1 января 2016 года – 8,0%).

Напомним, что по состоянию на 1 января 2017 года банковский сектор республики представлен 34 банками.


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