Rolls-Royce снял с производства Phantom

Компания Rolls-Royce объявила о завершении производства седана Phantom седьмого поколения и показала последний экземпляр модели, «созданный по заказу известного коллекционера». Прощальным стал автомобиль с удлиненной колесной базой, уникальный дизайн которого посвящен «золотому веку путешествий».





Роскошный лимузин оформили в морской тематике. Кузов голубого цвета Blue Velvet украшен двойной декоративной линией с элементом в виде морского лайнера. В салоне имеется деревянная мозаика с инкрустацией в технике маркетри, изображающая океанский лайнер 1930-х годов. Интерьер отделан кожей голубого цвета Powder Blue с вышивкой, имитирующей морские волны. В оснащение включены хронометр, позволяющий узнать время во всех 24 часовых поясах, и коврики из овечьей шерсти, имитирующие эффект ряди волн. Мотор остался стандартный – 6,75-литровый атмосферник V12 на 460 л.с. и 720 Нм.





Rolls-Royce Phantom VII продержался на рынке 13 лет. Относящиеся к тому же семейству купе и кабриолет британский автопроизводитель перестал собирать еще в прошлом году, выпустив напоследок финальную коллекцию Phantom Zenith. Восьмое поколение флагманского седана выйдет только в 2018 году. Мы уже видели эту машину на шпионских фотографиях и знаем, что она получит новую алюминиевую архитектуру, благодаря которой станет заметно легче своей предшественницы. На той же платформе Rolls-Royce построит свой первый внедорожник, а вот для новых Phantom Coupe и Phantom Drophead Coupe в товарной линейке места на нашлось – их окончательно вытеснили купе Wraith и кабриолет Dawn.



