Жительница Кузбасса сожгла в печи нежеланного ребенка
1 февраля 2017, 15:07
В Кемеровской области 36-летняя женщина подозревается в жестоком убийстве новорожденного.
По данным следствия, в январе местная жительница родила в бане. После этого она завернула новорожденного в пеленку и сожгла его в печи, передает телеканал НТВ.
Как отметили в кемеровском управлении СК, ребенок был нежеланным. Подозреваемая уже воспитывает трех несовершеннолетних детей. При этом отмечается, что супруг подозреваемой знал, что она родила и сожгла ребенка.
Позднее о произошедшем сама женщина рассказала участковому. Останки ребенка обнаружили в печи.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, назначена судебно-медицинская экспертиза. Кроме того, подозреваемая пройдет психолого-психиатрическую экспертизу.
Фото с сайта symbolsbook.ru
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