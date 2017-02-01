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Жительница Кузбасса сожгла в печи нежеланного ребенка

1 февраля 2017, 15:07

В Кемеровской области 36-летняя женщина подозревается в жестоком убийстве новорожденного.


По данным следствия, в январе местная жительница родила в бане. После этого она завернула новорожденного в пеленку и сожгла его в печи, передает телеканал НТВ.

Как отметили в кемеровском управлении СК, ребенок был нежеланным. Подозреваемая уже воспитывает трех несовершеннолетних детей. При этом отмечается, что супруг подозреваемой знал, что она родила и сожгла ребенка.

Позднее о произошедшем сама женщина рассказала участковому. Останки ребенка обнаружили в печи.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, назначена судебно-медицинская экспертиза. Кроме того, подозреваемая пройдет психолого-психиатрическую экспертизу.

Фото с сайта symbolsbook.ru

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