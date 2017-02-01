Жительница Кузбасса сожгла в печи нежеланного ребенка

По данным следствия, в январе местная жительница родила в бане. После этого она завернула новорожденного в пеленку и сожгла его в печи,





Как отметили в кемеровском управлении СК, ребенок был нежеланным. Подозреваемая уже воспитывает трех несовершеннолетних детей. При этом отмечается, что супруг подозреваемой знал, что она родила и сожгла ребенка.





Позднее о произошедшем сама женщина рассказала участковому. Останки ребенка обнаружили в печи.





По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, назначена судебно-медицинская экспертиза. Кроме того, подозреваемая пройдет психолого-психиатрическую экспертизу.