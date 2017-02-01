Нацбанк: Объем депозитов за 2016 год увеличился на 13,7%

Объем депозитов увеличился до 18 163,8 млрд. тенге, при этом депозиты юридических лиц выросли на 12,5% до 10 326,7 млрд. тенге, физических лиц увеличились на 15,4% до 7 837,1 млрд. тенге, сообщает Zakon.kz. Такие сведения приводит Национальный Банк в опубликованном на официальном сайте пресс-релизе по итогам 2016 года.

При этом депозиты в национальной валюте увеличились за год на 66,4% до 8 238,3 млрд. тенге, в иностранной валюте - снизились на 9,9% до 9 925,5 млрд. тенге. Удельный вес депозитов в тенге в декабре 2016 года по сравнению с декабрем 2015 года повысился с 31,0% до 45,4%. В декабре 2016 года средневзвешенная ставка вознаграждения по тенговым срочным депозитам небанковских юридических лиц составила 10,5% (в декабре 2015 года - 20,1%), а по депозитам физических лиц - 12,2% (8,5%).

По итогам 2016 года уровень долларизации депозитов в банках второго уровня (доля депозитов в иностранной валюте в общем объеме депозитов) составил 54,6%, снизившись с максимального значения 69,9% в январе 2016 года.