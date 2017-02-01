Снегопады и метели продолжатся в начале феврале на большей части Казахстана
1 февраля 2017, 15:32
Прогноз погоды на 2-4 февраля 2017 г.
Очередной циклон, смещается на Западную Сибирь и пройдет через cевер Казахстана. Циклон и связанные с ним атмосферные фронты вызовут в большинстве областей снегопады, метели, с ухудшением видимости менее 500 м и сильный ветер 15-20 м/с, в северных областях с порывами до 23-28 м/с, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Южные и юго-восточные области Казахстана также будут находиться в зоне фронтов, но связанных с южным циклоном. Поэтому здесь ожидаются осадки, преимущественно мокрый снег, туман, сильный западный ветер, местами 23-28 м/с, понижение температуры, гололёд, видимость из-за снега и тумана будет понижена до 200-500 м.
Более подробный прогноз погоды смотрите здесь
Напомним, что ранее синоптики обещали снежную погоду в дни проведения Универсиады в Алматы и Алматинской области.
Фото: animation.99px.ru
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