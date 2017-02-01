К аварии с серьезными последствиями привела незаконная разметка на дороге в Алматы

Сегодня днем в Алматы на пр.Райымбека произошло ДТП с участием автомобиля марки Zaz и автобуса, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





Авария случилась в районе пересечения с ул.Ахрименко. На этом участке дороги местные жители самовольно из сплошной разметки сделали пунктир, чтобы можно было совершать левый поворот с Райымбека на Ахрименко. И водители с удовольствием пользуются произвольно сделанной дорожной разметкой. Так поступил и водитель Zaz. Он "нырнул" налево и получил сильный удар - в машину врезалась междугородняя маршрутка. Zaz отбросило примерно на 10 метров на обочину, там машина врезалась в деревья.





В результате ДТП серьезные травмы получили водитель Zaz, 1951 г.р., три девушки. Всех экстренно госпитализировали. Также травмы получил еще один мужчина, ему госпитализация не потребовалась.



