BMW представила новый универсал 5-Series

Компания BMW раскрыла информацию об универсале 5-Series нового поколения. Публичная мировая премьера этой модели состоится в начале марта на автосалоне в Женеве.





Подобно новому седану пятой серии, который дебютировал прошлой осенью и уже получил рублевый ценник, новый 5-Series Touring построен на модульной платформе CLAR. По сравнению с предшественником он стал примерно на 100 кг легче и немного увеличился во всех трех измерениях. Багажник новинки в стандартной конфигурации салона вмещает 570 литров груза, а при сложенном заднем ряде – 1700 литров. Максимально допустимая масса перевозимого груза увеличилась на 120 кг – до 720-730 кг в зависимости от модификации.





Уже в стандартном исполнении присутствует задняя пневмоподвеска. Как и для седана, для универсала доступны адаптивные амортизаторы, активные стабилизаторы с электромеханическими актуаторами и спортивная подвеска M Sport с уменьшенным на 10 мм дорожным просветом, а интегральное активное рулевое управление с возможностью подруливания задними колесами теперь предлагается не только с задним, но и с полным приводом. Набор умных помощников позволяет автомобилю удерживать заданную полосу на скоростях до 210 км/ч, следить за дорожной инфраструктурой и соседями по потоку, автоматически перестраиваться, двигаться в пробке и парковаться, менять настройки силовой установки в зависимости от ситуации на дороге, принимать голосовые и жестовые команды от водителя.





Продажи нового BMW 5-Series Touring стартуют в июне. Первоначально для заказа будут доступны две бензиновые и три дизельные модификации: 530i (252 л.с.), 540i xDrive (340 л.с.), 520d (190 л.с.) и 530d/530d xDrive (265 л.с.).



