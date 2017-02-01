Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

BMW представила новый универсал 5-Series

1 февраля 2017, 15:34

Публичная мировая премьера этой модели состоится в начале марта на автосалоне в Женеве.


Компания BMW раскрыла информацию об универсале 5-Series нового поколения. Публичная мировая премьера этой модели состоится в начале марта на автосалоне в Женеве.

Подобно новому седану пятой серии, который дебютировал прошлой осенью и уже получил рублевый ценник, новый 5-Series Touring построен на модульной платформе CLAR. По сравнению с предшественником он стал примерно на 100 кг легче и немного увеличился во всех трех измерениях. Багажник новинки в стандартной конфигурации салона вмещает 570 литров груза, а при сложенном заднем ряде – 1700 литров. Максимально допустимая масса перевозимого груза увеличилась на 120 кг – до 720-730 кг в зависимости от модификации.

Уже в стандартном исполнении присутствует задняя пневмоподвеска. Как и для седана, для универсала доступны адаптивные амортизаторы, активные стабилизаторы с электромеханическими актуаторами и спортивная подвеска M Sport с уменьшенным на 10 мм дорожным просветом, а интегральное активное рулевое управление с возможностью подруливания задними колесами теперь предлагается не только с задним, но и с полным приводом. Набор умных помощников позволяет автомобилю удерживать заданную полосу на скоростях до 210 км/ч, следить за дорожной инфраструктурой и соседями по потоку, автоматически перестраиваться, двигаться в пробке и парковаться, менять настройки силовой установки в зависимости от ситуации на дороге, принимать голосовые и жестовые команды от водителя.

Продажи нового BMW 5-Series Touring стартуют в июне. Первоначально для заказа будут доступны две бензиновые и три дизельные модификации: 530i (252 л.с.), 540i xDrive (340 л.с.), 520d (190 л.с.) и 530d/530d xDrive (265 л.с.).

Текст: Александр Орехов
Фото: BMW

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...