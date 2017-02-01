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Ватикан перестанет чеканить монеты с изображением папы Франциска

1 февраля 2017, 15:49

Его образ будет заменен на герб Ватикана и звезды Европейского союза.


Ватикан прекращает с марта 2017 года чеканку монет евро с изображением папы римского Франциска по просьбе самого понтифика, сообщает итальянское издание The Local, передает РИА Новости.

"Ватикан прекращает чеканки монет с изображением папы Римского, его образ будет заменен на герб Ватикана и звезды Европейского союза", — говорится в сообщении.

Издание пояснило, что понтифик известен как "папа бедных", выступающий против негативной власти денег. В силу своих убеждений он решил, что его портрет больше не будет украшать монеты.

Таким образом, евро с портретом понтифика, выпускавшиеся с 2014 года, стали предметом коллекционирования. Хотя они являются законным платежным средством по всему миру, люди теперь предпочитают перепродавать их на рынке коллекционеров.

Фото © AP Photo/ Andrew Medichini

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