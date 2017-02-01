Ватикан перестанет чеканить монеты с изображением папы Франциска
1 февраля 2017, 15:49
Его образ будет заменен на герб Ватикана и звезды Европейского союза.
Ватикан прекращает с марта 2017 года чеканку монет евро с изображением папы римского Франциска по просьбе самого понтифика, сообщает итальянское издание The Local, передает РИА Новости.
"Ватикан прекращает чеканки монет с изображением папы Римского, его образ будет заменен на герб Ватикана и звезды Европейского союза", — говорится в сообщении.
Издание пояснило, что понтифик известен как "папа бедных", выступающий против негативной власти денег. В силу своих убеждений он решил, что его портрет больше не будет украшать монеты.
Таким образом, евро с портретом понтифика, выпускавшиеся с 2014 года, стали предметом коллекционирования. Хотя они являются законным платежным средством по всему миру, люди теперь предпочитают перепродавать их на рынке коллекционеров.
Фото © AP Photo/ Andrew Medichini
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4842113-2c7197b090d13c73d3bf46a83945ed61
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...