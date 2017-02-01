Ватикан перестанет чеканить монеты с изображением папы Франциска

Его образ будет заменен на герб Ватикана и звезды Европейского союза.

Ватикан прекращает с марта 2017 года чеканку монет евро с изображением папы римского Франциска по просьбе самого понтифика, сообщает итальянское издание сообщает итальянское издание The Local , передает РИА Новости





"Ватикан прекращает чеканки монет с изображением папы Римского, его образ будет заменен на герб Ватикана и звезды Европейского союза", — говорится в сообщении.





Издание пояснило, что понтифик известен как "папа бедных", выступающий против негативной власти денег. В силу своих убеждений он решил, что его портрет больше не будет украшать монеты.





Таким образом, евро с портретом понтифика, выпускавшиеся с 2014 года, стали предметом коллекционирования. Хотя они являются законным платежным средством по всему миру, люди теперь предпочитают перепродавать их на рынке коллекционеров.



