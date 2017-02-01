В Павлодарской области четыре шестиклассницы попали в больницу

Четырех учениц шестого класса села Парамоновка сельской зоны Аксу Павлодарской области экстренно госпитализировали в Аксускую центральную больницу , передает , передает pavlodarnews.kz





Как рассказала агентству завуч по воспитательной части школы, не пожелавшая называть своего имени, причины, по которым девочкам стало плохо, неизвестны.





- Во время урока русского языка одна ученица потеряла сознание. Чуть позже ухудшилось самочувствие еще трех девочек. Все они жаловались на головную боль. Мы вызвали скорую из Калкаманского сельского округа, которая потом доставила всех в городскую больницу.





По словам и.о. главврача АЦБ Бахытжамал Нуралдиновой, шестиклассницы были госпитализированы вчера в семь часов вечера. Первой девочке поставили диагноз лакунарная ангина, она сейчас находится в инфекционном отделении. Остальные лежат под наблюдением в диагностической палате.





- По результатам всех анализов никаких осложнений у трех девочек не выявлено, - говорит Б. Нуралдинова. - Состояние их удовлетворительное, сегодня они отправятся домой. Сначала был поставлен диагноз отравление угарным газом, но он не подтвердился, так как котельная находится в отдельном от школы здании.





По словам медиков, возможно, причиной жалоб девочек стал школьный конфликт.



