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Названы сроки падения Луны на Землю

1 февраля 2017, 15:56

Эксперт полагает, что спутник и планета могут столкнуться через 65 миллиардов лет.


Планетолог Джейсон Барнс из Университета Айдахо (США) спрогнозировал сроки возможного столкновения Луны и Земли. Об этом ученый рассказал в беседе с колумнистом Forbes Брюсом Дормини, передает Lenta.ru.

Эксперт полагает, что спутник и планета могут столкнуться через 65 миллиардов лет. Прогноз Барнса справедлив в случае, если к этому времени систему Земля — Луна не поглотит Солнце.

Причиной того, что спутник и планета столкнутся, будет замедление вращения последнего небесного тела вокруг своей оси. По разным оценкам это могло бы произойти примерно через 50 миллиардов лет, когда небесные тела окажутся во взаимном спин-орбитальном резонансе. К этому времени период вращения Луны вокруг своей оси составил бы 47 суток.

В настоящее время спутник совершает полный оборот вокруг своей оси примерно за 27 суток и всегда повернут одной стороной к планете. Последняя, между тем, продолжает вращаться вокруг своей оси с периодом в сутки.

В настоящее время Луна удаляется от Земли со средней скоростью около четырех сантиметров в год. Примерно через шесть миллиардов лет Солнце эволюционирует в красного гиганта, который поглотит Меркурий и Венеру. Большинство ученых полагают, что к этому же времени Земля также будет уничтожена светилом.

Фото: Michal Kamaryt / CTK / Globallookpress.com

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