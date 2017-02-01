С 1 февраля дальневосточный гектар стал доступен всем россиянам

С 1 февраля каждый гражданин России получил право взять в личное пользование один гектар земли на Дальнем Востоке , передает , передает Русская служба BBC





Закон позволяет любому гражданину России единожды получить бесплатно участок площадью 100 соток (10 тыс. кв. метров) на Дальнем Востоке под жилое строительство, фермерское хозяйство или предпринимательскую деятельность.





"По данным на 8 утра по московскому времени, поступило семь заявок из других регионов. География обширная - Санкт-Петербург, Иркутская область, Якутия", - сказал губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт в эфире телеканала "Россия 24".





По его словам, увеличилась и активность местных жителей: если раньше за месяц поступало 300 заявок, то эти же 300 заявок поступили только за утро сегодняшнего дня.





Вице-премьер и полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев заявил в интервью Первому каналу о поданных 750 заявках от граждан разных регионов страны.

"Всего на Дальнем Востоке 610 миллионов гектаров, а та территория, которую мы уже, так скажем, почистили и можем предоставлять гражданам, это 180 миллионов гектаров. Даже исходя из сегодняшних 180 миллионов гектаров, если каждый гражданин России получит по гектару, земли хватит", - сказал вице-премьер.

Как использовать свой гектар?

Закон о бесплатном гектаре вступил в силу 2 мая 2016 года. Жителям Дальнего Востока право на участок земли было предоставлено с 1 июня 2016 года.

По данным сайта "НаДальнийВосток.рф", уже подано более 43 тысяч заявок на землю, более 4 тысяч участков уже отданы в пользование. На рассмотрении находятся почти 40 тысяч заявок.





По заключению Общественной палаты России, на Дальнем Востоке есть сельхозземли для 2 миллионов человек и лесные участки для 36 миллионов местных жителей и потенциальных переселенцев. О способе использования земли надо будет проинформировать власти.

Земля предоставляется на пять лет в безвозмездное пользование. По истечении этого срока участок можно арендовать или получить в собственность. Если землю не будут использовать в заявленных целях, она будет изыматься.

Критики законопроекта отмечали, что дальневосточная земля без развитой инфраструктуры вряд ли заинтересует большое количество людей, зато условия программы позволят группе заинтересованных лиц получить сразу несколько гектаров в спекулятивных целях. Эксперты также говорили, что один гектар - это слишком мало для фермерства или предпринимательства.



