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Новости за сегодня

Президент РК поручил принять новый Кодекс о недрах

 

В Послании «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» народу Казахстана Глава государства выделил несколько приоритетов, оно из них - это развитие горно-металлургического и нефтегазового комплексов страны. В связи с этим Глава государства поручил до конца года обеспечить принятие нового Кодекса о недрах и внесение необходимых поправок в налоговое законодательство, передает BNews.kz.  

«В условиях замедления мирового спроса нужно выходить на новые рынки и расширять географию поставок. Большое внимание должно быть уделено расширению минерально-сырьевой базы. Необходимо активное проведение геологоразведки. Дальнейшее развитие этих отраслей должно быть жестко увязано с углублением комплексной переработки сырья. Поручаю до конца года обеспечить принятие нового Кодекса о недрах и внесение необходимых поправок в налоговое законодательство», - поручил Президент РК.

 

1 февраля 2017, 16:05
Источник, интернет-ресурс: ИА «BNews.kz»

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