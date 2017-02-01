Президент РК поручил принять новый Кодекс о недрах

В Послании «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» народу Казахстана Глава государства выделил несколько приоритетов, оно из них - это развитие горно-металлургического и нефтегазового комплексов страны. В связи с этим Глава государства поручил до конца года обеспечить принятие нового Кодекса о недрах и внесение необходимых поправок в налоговое законодательство, передает BNews.kz.

«В условиях замедления мирового спроса нужно выходить на новые рынки и расширять географию поставок. Большое внимание должно быть уделено расширению минерально-сырьевой базы. Необходимо активное проведение геологоразведки. Дальнейшее развитие этих отраслей должно быть жестко увязано с углублением комплексной переработки сырья. Поручаю до конца года обеспечить принятие нового Кодекса о недрах и внесение необходимых поправок в налоговое законодательство», - поручил Президент РК.