Самым популярным автомобилем в мире вновь стала Corolla

Тройка лидеров не изменилась. Первое место по-прежнему удерживает японский седан Toyota Corolla, который в 2016 году разошелся тиражом в 1,3 миллиона экземпляров. Популярность модели за год упала на 3,6%.





Второе место занял популярный на американском рынке пикап Ford F-Series. В 2016 году американский концерн продал 993,8 тысячи таких автомобилей, увеличив показатель 2015 года на 7,6%.





Наконец, третье место в мире по популярности занимает семейство моделей Volkswagen Golf с результатом продаж 991,4 тысячи. За год Golf потерял 6,2 процента популярности и вторую строчку рейтинга.





Однако, первое место Toyota Corolla и неудача Volkswagen Golf не помешали немецкому концерну Volkswagen AG обойти Toyota по общему числу продаж за год. Теперь именно немецкая компания носит звание самого крупного автопроизводителя в мире. За 2016 год концерн VAG реализовал 10,3 миллиона машин (на 3,8% больше, чем в 2015 году), а Toyota – только 10,1 миллиона (+ 0,2%).

Топ-10 самых популярных моделей автомобилей в мире в 2016 году:

1. Toyota Corolla (1 316,4 тысячи) 2. Ford F-Series (993,8 тысячи) 3. Volkswagen Golf (991,4 тысячи) 4. Hyundai Elantra (788 тысяч) 5. Honda CR-V (752,5 тысячи) 6. Ford Focus (734,9 тысячи) 7. Toyota RAV4 (724,2 тысячи) 8. Volkswagen Polo (704 тысячи) 9. Honda Civic (668,7 тысячи) 10. Toyota Camry (660,9 тысячи)



