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Самым популярным автомобилем в мире вновь стала Corolla

1 февраля 2017, 16:10

Первое место по-прежнему удерживает японский седан Toyota Corolla.


Тройка лидеров не изменилась. Первое место по-прежнему удерживает японский седан Toyota Corolla, который в 2016 году разошелся тиражом в 1,3 миллиона экземпляров. Популярность модели за год упала на 3,6%.

Второе место занял популярный на американском рынке пикап Ford F-Series. В 2016 году американский концерн продал 993,8 тысячи таких автомобилей, увеличив показатель 2015 года на 7,6%.

Наконец, третье место в мире по популярности занимает семейство моделей Volkswagen Golf с результатом продаж 991,4 тысячи. За год Golf потерял 6,2 процента популярности и вторую строчку рейтинга.

Однако, первое место Toyota Corolla и неудача Volkswagen Golf не помешали немецкому концерну Volkswagen AG обойти Toyota по общему числу продаж за год. Теперь именно немецкая компания носит звание самого крупного автопроизводителя в мире. За 2016 год концерн VAG реализовал 10,3 миллиона машин (на 3,8% больше, чем в 2015 году), а Toyota – только 10,1 миллиона (+ 0,2%).

Топ-10 самых популярных моделей автомобилей в мире в 2016 году:

1. Toyota Corolla (1 316,4 тысячи)
2. Ford F-Series (993,8 тысячи)
3. Volkswagen Golf (991,4 тысячи)
4. Hyundai Elantra (788 тысяч)
5. Honda CR-V (752,5 тысячи)
6. Ford Focus (734,9 тысячи)
7. Toyota RAV4 (724,2 тысячи)
8. Volkswagen Polo (704 тысячи)
9. Honda Civic (668,7 тысячи)
10. Toyota Camry (660,9 тысячи)


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