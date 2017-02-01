Как тестирование определит истинные мотивы госслужащего?

В этом году в тестировании не будет вопросов на знание законодательства, госслужащие столкнуться с психометодическими вопросами, которые связаны с ежедневной работой служащего. Тестирование пройдут порядка 62 тыс госслужащих по всему Казахстану на всех уровнях в течение двух месяцев. Более подробную информацию читайте в материале корреспондента BNews.kz





Тестирование по оценке личных компетенций государственных служащих разбито на 4 больших блока согласно структуре единой компетенции. Один из блоков – это служение народу, в рамках этого блока компетенций существует ориентация на потребителя услуг и информирование граждан РК о предоставляемых услугах.





Как сообщил руководитель проекта разработки и внедрения единой рамки компетенции для административных государственных служащих РК Эдуард Захарченко, вопросы в целом направлены на то, чтобы проверить насколько госслужащий в своей работе ценит и понимает важность предоставления качественных услуг.





«Думает ли служащий прежде всего о потребностях гражданина, о том, чтобы оказать ему услугу и проинформировать гражданина в удобной, понятной и доступной форме, не банально и не шаблонно через веб-сайт или информационную доску, а именно изучить потребности граждан, какой канал информирования будет наиболее приемлемым, формировать правильные месседжи, правильную информацию через эти каналы и предоставлять качественные услуги. Просто оказывать услугу недостаточно», - заявил он.

В тестовом вопросе «Какие методы информирования вы считаете наиболее эффективными?» госслужащему необходимо подобрать индивидуальный канал информирования каждой отдельной аудитории. Как утверждает Эдуард Захарченко, структура вопроса выглядит таким образом, что есть некая институционная задача с 5 вариантами ответа, и нет ни одного неправильного.





«Ответы формируют образ, портрет государственного служащего, склонен ли он предоставлять информацию по шаблону, по стандарту, готов ли он понять и изучить потребности конкретного гражданина и предоставить ему информацию или же он хочет быстрее отделаться от него. Такие вещи будут проверяться в ходе тестирования, и мы сможем на выходе получить четкое понимание того, А какие же они госслужащие? Что ими движет? Понимают ли они четко миссию госслужащего по предоставлению качественных услуг гражданам? или все-таки некие другие ценности и направления движут ими?» - сказал он.





Вместе с тем эксперт сообщил, что в тестировании присутствуют микс-вопросы. Это психометодические вопросы, ситуационные задачи, которые разработали психологи и они непосредственно связаны с ежедневной работой и практической деятельностью каждого госслужащего.

«Есть очень интересный блок вопросов, которые проверяют достоверность ответов, то есть насколько честны, правдивы или лживы были ответы аттестуемого. Не секрет, что каждый человек, когда отвечает на любые тестовые вопросы, пытается выстроить некий социально ожидаемый образ, и именно этот блок вопросов позволяет заглянуть поглубже в те внутренние драйверы и процессы, которые движут человеком», - заявил Э. Захарченко.

То есть задача такого тестирования дает максимально возможный портрет госслужащего, при этом абсолютно исключая субъективные моменты.

В свою очередь, заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Айгуль Шаимова отметила, что тестирование проводится в рамках 15-го шага Плана нации «100 конкретных шагов», что является логическим продолжением первой институциональной реформы, провозглашенной Президентом страны.

«В прошлом году в ходе её реализации были созданы новые правовые условия, обновлено законодательство о государственной службе, созданы условия для продвижения по карьерной лестнице на основе принципа меритократии и компетентности служащих. Нынешняя аттестация нацелена на выявление потенциала госслужащих в отличие от прошлых аттестаций мы не будем проводить тестирование на знание законодательства, поскольку оно определяло лишь теоретический уровень профессиональной подготовки служащих, сейчас мы будем определять компетенции, то есть наличие навыков и знаний служащих для эффективного выполнения поставленной задачи», - заявила она.

Стоит отметить, что сегодня тестирование по компетенции проходят работники Администрации Президента, Канцелярии Премьер-министра, руководящие должностные лица министерств и областного уровня. Всего по республике тестирование пройдут 660 человек. Для обеспечения бесперебойной работы государственного аппарата и удобства прохождения аттестации были проработаны вопросы по прохождению аттестации в онлайн-режиме, так служащим предоставляется возможность, не выезжая из их населенного пункта, пройти все этапы аттестации.

«Тестирование по нашим планам закончится в конце марта, поскольку будет проходить на трех уровнях. Это центральные, областные и районные аппараты», - добавила она. По итогам тестирования аттестационная комиссия примет ряд решений в отношении каждого работника. Это соответствие занимаемой государственной должности и рекомендации к повышению в должности, соответствие занимаемой государственной должности, несоответствие занимаемой государственной должности и рекомендации к понижению в государственной должности и несоответствие занимаемой государственной должности и рекомендации к увольнению.

Более подробную информацию можно получить на сайте Агентства.



