Новый глава МИД Казахстана впервые выступил перед иностранными послами

Министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов, назначенный на эту должность месяц назад, впервые выступил перед дипломатическим корпусом иностранных государств.

Кайрат Абдрахманов был назначен министром иностранных дел РК в конце декабря прошлого года. До этого назначения Абдрахманов занимал должность Постоянного представителя Республики Казахстан при ООН.

«Уважаемые друзья! Дорогие послы! Я только присоединился к вам в качестве министра. Для меня большая честь и удовольствие встретиться со всеми вами и строить связи через вас с вашими достопочтенными народами и странами. (…) Мы здесь в МИД счастливы и горды тем, что у нас есть подобное достопочтенное дипломатическое сообщество», — сказал Абдрахманов на брифинге для дипломатического корпуса.

В ходе выступления Абдрахманов рассказал дипломатам о предстоящем перераспределении между ветвями власти в Казахстане.

«Суть заключается в том, что будет серьезное распределение власти, которое приведет к демократизации нашей политической системы», — заключил министр.

В Казахстане начался процесс перераспределения полномочий между ветвями власти, согласно которому президент отдает ряд своих полномочий парламенту и правительству. Выступая в конце января, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что проект конституционных реформ будет вынесен на всеобщее обсуждение.