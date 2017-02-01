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В Монголии член парламента пожертвовал $40 тыс в бюджет из-за экономического кризиса

1 февраля 2017, 16:10

В общей сложности Монголия имеет около $5 млрд государственного долга.


Член парламента Монголии Б.Дэлгэрсайхан пожертвовал 100 миллионов тугриков (более $40 тыс.) в государственный бюджет страны, сообщает портал Gogo, передает ca-news.org.

«Правительство Монголии планирует погасить кредит в размере $580 млн. в марте 2017 года Тем не менее, страна находится в состоянии глубокого экономического кризиса Поэтому я решил пожертвовать 100 миллионов тугриков и обращаюсь к другим членам парламента страны и компаниям, чтобы они присоединились к этой инициативе», - объяснил депутат свой поступок.

По данным издания, Дэлгэрсайхан работает в горнодобывающей отрасли с 1993 года и является основателем компании Bold Tumur Yuruu Gol LLC.

Напомним, монгольские власти подали запрос о финансовой помощи со стороны МВФ в поддержку их экономической программы.

Резкое падение валюты и экономический кризис в стране начались спустя шесть недель после прихода Монгольской партии к власти. Усложняет ситуацию снижение интереса со стороны иностранцев, напуганных законами об инвестициях и непоследовательной политикой.

При этом у страны многомиллиардные долги. В общей сложности Монголия имеет около $5 млрд государственного долга. Правительство ранее заявляло о планах выплатить $500 млн в 2018 году, а остальные — в 2022 году. Около $580 млн долга намерен выплатить Банк развития Монголии в 2017 году.

Резервы Монголии сокращаются. По данным, опубликованным Центральным банком, они оцениваются в $1,3 млрд. Сумма снизилась на 23,1% по сравнению с 2015 годом, после того как предыдущее правительство увеличило расходы в преддверии выборов.

Ранее правящая Монгольская народная партия обещала избирателям, что будет добиваться сокращения государственного долга Монголии, который достигнет 78% ВВП уже в этом году. Теперь в планах правительства не допустить дефолт. Премьер-министр Монголии Эрдэнэбат Жаргалтулга уже представил план по восстановлению экономики, который включает в себя сокращение заработной платы, уменьшении задолженности и развитие совета по привлечению иностранных инвестиций.

Фото с сайта ca-news.org

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