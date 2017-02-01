Нападение на Расула Мирзаева организовала обиженная им девушка

На Мирзаева напали братья девушки, которую он бросил незадолго до этого. Она жаловалась на бойца, и они вступились за неё.

Нападение на известного российского бойца Расула Мирзаева организовала девушка, с которой он ранее состоял в отношениях. Следователи ГСУ СКР по Москве уже установили всех причастных лиц, однако задержать их пока не представляется возможным, сообщает Следователи ГСУ СКР по Москве уже установили всех причастных лиц, однако задержать их пока не представляется возможным, сообщает Life.ru





На Мирзаева напали братья девушки, которую он бросил незадолго до этого. Она жаловалась на бойца, и они вступились за неё.





Дверь в квартиру спортсмена нападавшим открыла подруга одного из них, который уговорил её познакомиться "на одну ночь" с Мирзаевым. Личность девушки уже установлена.





Во время избиения к голове Расула Мирзаева приставили карабин "Сайга", требуя от него извинений за обиду сестры.





Однако боец сумел дать отпор, и злоумышленники скрылись. Стоит отметить, что во время драки преступники несколько раз выстрелили в Расула из травматического пистолета. Спортсмен получил несколько серьёзных ранений, одно — в область лица.