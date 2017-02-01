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Еще два ДТП с участием общественного транспорта произошли в Алматы

1 февраля 2017, 16:19

К счастью в них обошлось без пострадавших.


Вслед за ДТП с участием маршрутки в Алматы произошли еще две аварии с общественным транспортом, передает Zakon.kz.

Одно ДТП произошло на пр.Рыскулова, угол ул.Ахрименко. Как рассказал водитель Mercedes, он ехал по пр.Рыскулова в восточном направлении. За ул.Ахрименко его подрезал другой автомобиль. Чтобы избежать столкновения, водитель Mercedes резко свернул вправо и не смог удержать машину. Ее понесло и выкинуло на обочину в столб. После удара о столб Mercedes отбросило в пассажирский автобус, который был припаркован на обочине. Водитель общественного транспорта в это время был на обеде.

В ДТП обошлось без пострадавших.



Второе ДТП произошло по пр.Сейфуллина, ниже ул.Крамского. Троллейбус 7 маршрута ехал в северном направлении. У обочины был припаркован автомобиль. И водитель троллейбуса стала его объезжать, достаточно резко вывернув руль в сторону. Водитель ехавшего слева автомобиля Nissan Skyline, чтобы не зацепить троллейбус, резко затормозил. Но водитель ехавшей за ним Toyota Lucida оказался не таким проворным, не успел среагировать, и врезался в Nissan, отчего тот все равно столкнулся с троллейбусом.

В результате ДТП образовалась огромная пробка до пр.Рыскулова. Ситуация была немного разрешена с прибытием представителей дорожной ассоциации, которые урегулировали движение.



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