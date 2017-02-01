Еще два ДТП с участием общественного транспорта произошли в Алматы
1 февраля 2017, 16:19
К счастью в них обошлось без пострадавших.
Вслед за ДТП с участием маршрутки в Алматы произошли еще две аварии с общественным транспортом, передает Zakon.kz.
Одно ДТП произошло на пр.Рыскулова, угол ул.Ахрименко. Как рассказал водитель Mercedes, он ехал по пр.Рыскулова в восточном направлении. За ул.Ахрименко его подрезал другой автомобиль. Чтобы избежать столкновения, водитель Mercedes резко свернул вправо и не смог удержать машину. Ее понесло и выкинуло на обочину в столб. После удара о столб Mercedes отбросило в пассажирский автобус, который был припаркован на обочине. Водитель общественного транспорта в это время был на обеде.
В ДТП обошлось без пострадавших.
Второе ДТП произошло по пр.Сейфуллина, ниже ул.Крамского. Троллейбус 7 маршрута ехал в северном направлении. У обочины был припаркован автомобиль. И водитель троллейбуса стала его объезжать, достаточно резко вывернув руль в сторону. Водитель ехавшего слева автомобиля Nissan Skyline, чтобы не зацепить троллейбус, резко затормозил. Но водитель ехавшей за ним Toyota Lucida оказался не таким проворным, не успел среагировать, и врезался в Nissan, отчего тот все равно столкнулся с троллейбусом.
В результате ДТП образовалась огромная пробка до пр.Рыскулова. Ситуация была немного разрешена с прибытием представителей дорожной ассоциации, которые урегулировали движение.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4842128-66649029a30e4428cba5d06553e0fd96
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...