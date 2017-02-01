Сенатор Д. Назарбаева встретилась с послами Италии и Германии

В ходе беседы обсуждался ряд вопросов двустороннего сотрудничества и взаимодействия на международной арене.

Председатель Комитета по международным делам, обороне и безопасности Сената Дарига Назарбаева провела встречу с Послом Италии Стефано Раваньяном , сообщает пресс-служба Сената.





В ходе беседы обсуждался ряд вопросов двустороннего сотрудничества и взаимодействия на международной арене. Особое внимание было уделено развитию торгово-экономических и культурных связей. В частности, участники встречи рассмотрели законодательные аспекты взаимной поддержки инвестиций и защиты бизнеса. По мнению Д. Назарбаевой, Казахстан может стать хорошей платформой для выхода итальянского бизнеса на рынки соседних государств.





С. Раваньян рассказал об участии Италии в международной выставке «ЭКСПО-2017». Предполагается активное привлечение ряда итальянских регионов, а также обширная культурная программа с участием звезд оперного искусства.





Д. Назарбаева отметила важную роль межпарламентского диалога в налаживании доверительных отношений между двумя странами. В связи с этим было отмечено, что обмен визитами парламентских делегаций мог бы придать новую динамику двустороннему сотрудничеству.





Сегодня Сенат также посетил Посол Германии Рольф Мафаэль. Д. Назарбаева поздравила дипломата с началом его миссии в Казахстане и пожелала успехов в работе, направленной на дальнейшее укрепление взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами.





Д. Назарбаева проинформировала о приоритетах Казахстана в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН и отметила важность тесного взаимодействия в сфере международной и региональной безопасности, противодействия терроризму. Посол Германии дал высокую оценку переговорному процессу в Астане по урегулированию сирийского кризиса. Также поднимались вопросы двустороннего экономического и гуманитарного взаимодействия, поддержки инвестиций.





Сенатор ознакомила немецкого дипломата с деятельностью казахстанского Парламента, рассказала об участии законодателей в осуществлении конституционной реформы и реализации Послания Главы государства «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность».