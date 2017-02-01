Грабителей, пытавших пенсионерку утюгом, поймали в Алматинской области

Полиция раскрыла прошлогоднее разбойное нападение на одинокую пенсионерку, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматинской области.





Разбойное нападение на 86-летнюю женщину было совершено 6 декабря 2016 года в Уштобе Каратальского района. По подозрению в совершении преступления оперативники криминальной полиции на днях задержали двух местных жителей, одному 40 лет, второму - 22.





Подозреваемые во время совершения преступления использовали маски, а также угрожали потерпевшей ножом и утюгом. В итоге пожилая женщина с различными травмами, ожогами и ножевыми ранениями поступила в районную больницу. Из дома пенсионерки преступники украли 205 тысяч тенге.





«Расследование по факту разбоя было взято под контроль областного Департамента. И в ходе оперативных мероприятий криминальной полиции удалось установить личности обоих подозреваемых, задержание которых произведено на днях в городе Уштобе. Задержанные лица уже дали признательные показания в совершении преступления», - отметили в полиции.





В ходе расследования уголовного дела полицейские установили причастность одного из задержанных к еще одному тяжкому преступлению, схожему по почерку и зарегистрированному в текущем году в Талдыкоргане.



