Побывавший на Луне астронавт стал манекенщиком
1 февраля 2017, 16:28
Как сообщает WWD, он стал героем показа марки Nick Graham.
Бывший астронавт НАСА Базз Олдрин, известный как второй в истории человек, ступивший на Луну, принял участие в дефиле во время Недели мужской моды в Нью-Йорке. Как сообщает WWD, он стал героем показа марки Nick Graham, передает Lenta.ru.
Тема новой коллекции — «Жизнь на Марсе», астронавт был одет в куртку серебряного цвета. По словам 87-летнего Олдрина, ходить по подиуму было так же легко, как по поверхности Луны.
Астронавты Базз Олдрин и Нил Армстронг высадились на Луну 20 июля 1969 года. Они находились на поверхности спутника Земли в течение 21 часа 36 минут и 21 секунды.
Астронавты совершили один выход на лунную поверхность, который продолжался 2 часа 31 минуту 40 секунд. Они установили в месте посадки флаг США, разместили комплект научных приборов и собрали образцы лунного грунта.
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