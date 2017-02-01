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Побывавший на Луне астронавт стал манекенщиком

1 февраля 2017, 16:28

Как сообщает WWD, он стал героем показа марки Nick Graham.


Бывший астронавт НАСА Базз Олдрин, известный как второй в истории человек, ступивший на Луну, принял участие в дефиле во время Недели мужской моды в Нью-Йорке. Как сообщает WWD, он стал героем показа марки Nick Graham, передает Lenta.ru.

Тема новой коллекции — «Жизнь на Марсе», астронавт был одет в куртку серебряного цвета. По словам 87-летнего Олдрина, ходить по подиуму было так же легко, как по поверхности Луны.

Астронавты Базз Олдрин и Нил Армстронг высадились на Луну 20 июля 1969 года. Они находились на поверхности спутника Земли в течение 21 часа 36 минут и 21 секунды.

Walking the runway for @itsnickgraham #Mars collection WAS as easy as walking on the moon. #NYFWM

Фото опубликовано Buzz Aldrin (@drbuzzaldrin) Янв 31 2017 в 8:49 PST



Астронавты совершили один выход на лунную поверхность, который продолжался 2 часа 31 минуту 40 секунд. Они установили в месте посадки флаг США, разместили комплект научных приборов и собрали образцы лунного грунта.

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