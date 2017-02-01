Мужчина находится в тяжелом состоянии после жуткого ДТП в Астане

Водитель находится в крайне тяжелом состоянии после ДТП на пересечении улиц Сыганак и Кабанбай батыра в Астане.

Информация с фотографией и подробностями с места ДТП появилась в соцсетях, а также рассылалась по WhatsApp. В сообщении очевидцы просили откликнуться родных или знакомых молодого человека, который серьезно пострадал после аварии.

"Пациент Байгозиев 26 лет был доставлен сегодня ночью в НИИ травматологии в крайне тяжелом состоянии. Получены значительные травмы головного мозга, переломом костей черепа, множественные переломы грудной клетки, ушиб легких. В данное время жизнеобеспечение пациента производится при помощи аппарата искусственного дыхания и введения медикаментов", – сообщил Sputnik Казахстан палатный врач-реаниматолог отделения анестезиологии и реанимации НИИ травматологии и ортопедии Ербол Толегенулы.

"Пациент Байгозиев 26 лет был доставлен сегодня ночью в НИИ травматологии в крайне тяжелом состоянии. Получены значительные травмы головного мозга, переломом костей черепа, множественные переломы грудной клетки, ушиб легких. В данное время жизнеобеспечение пациента производится при помощи аппарата искусственного дыхания и введения медикаментов", – сообщил Sputnik Казахстан палатный врач-реаниматолог отделения анестезиологии и реанимации НИИ травматологии и ортопедии Ербол Толегенулы.

Как сообщали очевидцы, столкновение произошло в 11 ночи, когда внедорожник BMW х5 поехал на красный сигнал светофора, сбив поворачивавшую на мигающий зеленый "Ладу". Удар, как видно из фотографии, пришелся на сторону водителя.

По словам врача, на сегодняшний день крайне тяжелое состояние пациента сохраняется, говорить о прогнозах восстановления и выздоровления еще рано.





При этом водитель BMW с ушибами был доставлен в больницу и после осмотра отпущен домой.





В столичном ДВД сообщили, что по факту ДТП, произошедшего ночью 31 января, проводится дознание.