Ford Sollers запланировало новую волну увольнений
1 февраля 2017, 16:37
Совместное предприятие Fоrd Sollers планирует сократить еще часть сотрудников с 1 по 13 февраля.
овая программа увольнений предусматривает добровольный уход работников предприятия. При увольнении по соглашению сторон им будет единовременно выплачиваться сумма, равная пяти окладам. Персонал уже получил письма с этим предложением.
Сокращения планируется провести во всех подразделениях предприятия. На данный момент в СП работают 4,5 тысячи человек.
В Ford отмечают, что такие меры позволят компании привести штат и структуру бизнеса в соответствие с текущим спросом на рынке. При этом в компании не собираются резко сокращать число сотрудников, а сама программа носит исключительно добровольный характер.
Via livecars
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