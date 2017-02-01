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Ford Sollers запланировало новую волну увольнений

1 февраля 2017, 16:37

Совместное предприятие Fоrd Sollers планирует сократить еще часть сотрудников с 1 по 13 февраля.


овая программа увольнений предусматривает добровольный уход работников предприятия. При увольнении по соглашению сторон им будет единовременно выплачиваться сумма, равная пяти окладам. Персонал уже получил письма с этим предложением.

Сокращения планируется провести во всех подразделениях предприятия. На данный момент в СП работают 4,5 тысячи человек.

В Ford отмечают, что такие меры позволят компании привести штат и структуру бизнеса в соответствие с текущим спросом на рынке. При этом в компании не собираются резко сокращать число сотрудников, а сама программа носит исключительно добровольный характер.


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