Задержанные за взятки аудиторы Счетного комитета признали свою вину
1 февраля 2017, 16:37
Сообщается, что «вовлеченные в коррупционную схему руководители территориальных подразделений РГП «Казахавтодор» признали свое участие в сборе денег для передачи взятки государственным аудиторам Счетного комитета в сумме 16 млн тенге.
Задержанные государственные аудиторы Счетного комитета и руководители РГП «Казахавтодор» признались в получении и даче взяток, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Агентство РК по делам госслужбы и противодействию коррупции.
«В ходе следственных мероприятий аудитор Счетного комитета Б.Копобаева, гендиректор «Казахавтодора» С.Мукашев, его заместитель Е.Шамишев, сотрудники «Казахавтодора» К.Ажигулов, Б.Елемесов, Ш.Курганова полностью признали свою вину и в содеянном раскаялись», - говорится в ответе антикоррупционного ведомства на официальный запрос.
Сообщается, что «вовлеченные в коррупционную схему руководители территориальных подразделений РГП «Казахавтодор» признали свое участие в сборе денег для передачи взятки государственным аудиторам Счетного комитета в сумме 16 млн тенге. В отношении их избрана мера пресечения залог». Под домашний арест помещены Ш.Курганова, Б. Копобаева и Б.Елемесов.
Напомним, 20 декабря за получение взятки были задержаны государственные аудиторы Б. Копобаева и А.Жангирбаева, за дачу взятки – генеральный директор РГП «Казахавтодор» С.Мукашев, его заместитель Е.Шамишев, главный бухгалтер Ш.Курганова, руководители отделов Б.Елемесов, К.Ажигулов, а также руководители областных филиалов «Казахавтодор».
После задержания А.Жангирбаева, С.Мукашев, Е.Шамишев, К.Ажигулов были арестованы.
Фото: And.kz
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