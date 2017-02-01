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Задержанные за взятки аудиторы Счетного комитета признали свою вину

1 февраля 2017, 16:37

Сообщается, что «вовлеченные в коррупционную схему руководители территориальных подразделений РГП «Казахавтодор» признали свое участие в сборе денег для передачи взятки государственным аудиторам Счетного комитета в сумме 16 млн тенге.


Задержанные государственные аудиторы Счетного комитета и руководители РГП «Казахавтодор» признались в получении и даче взяток, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Агентство РК по делам госслужбы и противодействию коррупции.

«В ходе следственных мероприятий аудитор Счетного комитета Б.Копобаева, гендиректор «Казахавтодора» С.Мукашев, его заместитель Е.Шамишев, сотрудники «Казахавтодора» К.Ажигулов, Б.Елемесов, Ш.Курганова полностью признали свою вину и в содеянном раскаялись», - говорится в ответе антикоррупционного ведомства на официальный запрос.

Сообщается, что «вовлеченные в коррупционную схему руководители территориальных подразделений РГП «Казахавтодор» признали свое участие в сборе денег для передачи взятки государственным аудиторам Счетного комитета в сумме 16 млн тенге. В отношении их избрана мера пресечения залог». Под домашний арест помещены Ш.Курганова, Б. Копобаева и Б.Елемесов.

Напомним, 20 декабря за получение взятки были задержаны государственные аудиторы Б. Копобаева и А.Жангирбаева, за дачу взятки – генеральный директор РГП «Казахавтодор» С.Мукашев, его заместитель Е.Шамишев, главный бухгалтер Ш.Курганова, руководители отделов Б.Елемесов, К.Ажигулов, а также руководители областных филиалов «Казахавтодор».

После задержания А.Жангирбаева, С.Мукашев, Е.Шамишев, К.Ажигулов были арестованы.

Фото: And.kz

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