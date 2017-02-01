Казахстанская горнолыжница госпитализирована после падения на Универсиаде

Карпова неудачно приземлилась после прыжка с трамплина и не смогла самостоятельно покинуть склон.

Казахстанская горнолыжница Екатерина Карпова была госпитализирована после травмы, полученной во второй попытке Суперкомбинации, проходящей в рамках зимней Универсиады-2017 на горнолыжном курорте "Шымбулак", сообщает сообщает Vesti.kz





По сообщениям очевидцев, Карпова неудачно приземлилась после прыжка с трамплина и не смогла самостоятельно покинуть склон. Спортсменку незамедлительно госпитализировали в одну из больниц Алматы. Сообщается, что она получила серьезную травму колена и больше не выступит на соревнованиях зимней Универсиады-2017.





Напарница Карповой по сборной Мария Григорова по итогам двух попыток заняла в Суперкомбинации 25-е место. "Золото" завоевала россиянка Анастасия Силантьева, следом за ней финишировали Мария Шканова из Беларуси и словачка Барбара Кантонова.







