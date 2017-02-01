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Брэд Питт выкинул из дома все вещи Джоли

1 февраля 2017, 16:39

Питт собирается сохранить лишь антиквариат, часы и старинные предметы, которые экс-супруга купила для него.


Голливудский актер Брэд Питт, недавно снова вселившийся в дом, который он и его жена Анджелина Джоли покинули в сентябре, решил очистить жилище от прошлого, передает Вести.ru.

На глазах у соседей рабочие выносили из дома вещи бывшей жены актера и небрежно скидывали их в автофургон, причем часть вещей – безделушки, фоторамки – остались валяться на земле. Процессом погрузки лично руководил Питт и, по словам очевидцев, даже не просил рабочих быть поаккуратнее.

Местные таболиды со ссылкой на друзей актера пишут, что Питт собирается сохранить лишь антиквариат, часы и старинные предметы, которые экс-супруга купила для него.

Фото с сайта Леди Mail.Ru

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