Кто и как окажет помощь жертвам бытового насилия в РК

Приказом Министра здравоохранения и социального развития Казахстана от 21 декабря 2016 года утвержден стандарт оказания специальных социальных услуг жертвам бытового насилия, сообщает Zakon.kz.





Такие услуги оказывают: кризисный центр для жертв бытового насилия, центр социальной помощи жертвам бытового насилия, приют для жертв бытового насилия и другие организации.





В эти организации могут обратиться лица, подвергшиеся жестокому обращению, которое привело к социальной дезадаптации и социальной депривации, а также находящиеся в трудной жизненной ситуации из-за угрозы жестокого обращения и насилия.





Указывается, что организации временного пребывания и проживания принимают граждан Казахстана, а также постоянно проживающих на территории республики Казахстан иностранцев и лиц без гражданства, а также лиц, не имеющих документов, удостоверяющих личность, в случае признания их жертвами бытового насилия, если иное не предусмотрено международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан.





При этом основными задачами организации временного пребывания и проживания являются:





- идентификация получателей услуг;

- оказание неотложной социальной помощи и поддержки получателям услуг;

- обеспечение защиты и помощи посредством оказания услуг в соответствии с индивидуальным планом в период пребывания и проживания получателей услуг в организации временного пребывания и проживания;

- содействие процессу социализации и (ре)интеграции получателя услуг в семью и общество;

- соблюдение конфиденциальности личности получателей услуг и их частной жизни;

- повышение качества и эффективности предоставляемых специальных социальных услуг.





Основными функциями организации временного пребывания и проживания являются:





- выявление совместно с государственными органами и общественными объединениями лиц, остро нуждающихся в незамедлительной социальной защите и помощи;

- прием или размещение получателей услуг, проведение мероприятий по их социальной адаптации;

- обеспечение неприкосновенности личности и безопасности получателей услуг;

- создание в организации временного пребывания и проживания благоприятного морально-психологического климата;

- оказание специальных социальных услуг в соответствии с настоящим стандартом;

- информирование получателей услуг об объемах и видах специальных социальных услуг, правилах внутреннего распорядка организации временного пребывания и проживания;

- совершенствование организации труда и повышение квалификации персонала;

- осуществление финансово-хозяйственной деятельности организации временного пребывания и проживания;

- взаимодействие с местными исполнительными органами, органами образования, здравоохранения, социальной зашиты, внутренних дел, юстиции, неправительственными организациями для решения вопросов социальной реабилитации, восстановления гражданских, имущественных и иных прав получателей услуг;

- функции в соответствии с учредительными документами организации временного пребывания и проживания.





Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.



