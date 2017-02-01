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Иран признал испытание баллистической ракеты

1 февраля 2017, 16:58

Министр обороны Ирана заявил, что проведенные испытания не имеют отношения к ядерному оружию, так как такой тип вооружений вообще не указан в военной доктрине страны.


Министр обороны Ирана Хосейн Дехган подтвердил факт проведения испытания баллистической ракеты, сообщает иранское агентство Tasnim, передает "Интерфакс".

"Эти действия (испытание) были проведены в рамках усиления оборонной мощи Ирана, они не противоречат ни ядерному соглашению, ни резолюции СБ ООН 2231", - цитирует СМИ слова Дехгана.

Согласно резолюции, Ирану запрещена любая деятельность, связанная с баллистическими ракетами, способными нести ядерный заряд. Дехган заявил, что проведенные испытания не имеют отношения к ядерному оружию, так как такой тип вооружений вообще не указан в военной доктрине страны.

Он подчеркнул, что Иран не позволит никому вмешиваться в его оборонную деятельность.

Испытание проведено в субботу.

Заявление министра прозвучало в среду, когда в Иране отмечается День космических технологий.

Ранее сообщалось, что пуск зафиксировали системы слежения США. Согласно оценкам американской стороны, эта ракета могла нести боеголовку массой в 500 кг и имела дальность действия в 300 км.

Вашингтон назвал действия Тегерана "провокационными и безответственными".

Фото с сайта verelq.am

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