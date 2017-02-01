Иран признал испытание баллистической ракеты
1 февраля 2017, 16:58
Министр обороны Ирана заявил, что проведенные испытания не имеют отношения к ядерному оружию, так как такой тип вооружений вообще не указан в военной доктрине страны.
Министр обороны Ирана Хосейн Дехган подтвердил факт проведения испытания баллистической ракеты, сообщает иранское агентство Tasnim, передает "Интерфакс".
"Эти действия (испытание) были проведены в рамках усиления оборонной мощи Ирана, они не противоречат ни ядерному соглашению, ни резолюции СБ ООН 2231", - цитирует СМИ слова Дехгана.
Согласно резолюции, Ирану запрещена любая деятельность, связанная с баллистическими ракетами, способными нести ядерный заряд. Дехган заявил, что проведенные испытания не имеют отношения к ядерному оружию, так как такой тип вооружений вообще не указан в военной доктрине страны.
Он подчеркнул, что Иран не позволит никому вмешиваться в его оборонную деятельность.
Испытание проведено в субботу.
Заявление министра прозвучало в среду, когда в Иране отмечается День космических технологий.
Ранее сообщалось, что пуск зафиксировали системы слежения США. Согласно оценкам американской стороны, эта ракета могла нести боеголовку массой в 500 кг и имела дальность действия в 300 км.
Вашингтон назвал действия Тегерана "провокационными и безответственными".
Фото с сайта verelq.am
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4842141-cf72755bb590e6620fe6709aabc247f2
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...