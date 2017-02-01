Иран признал испытание баллистической ракеты

Министр обороны Ирана заявил, что проведенные испытания не имеют отношения к ядерному оружию, так как такой тип вооружений вообще не указан в военной доктрине страны.

Министр обороны Ирана Хосейн Дехган подтвердил факт проведения испытания баллистической ракеты, сообщает иранское агентство Tasnim, передает сообщает иранское агентство Tasnim, передает "Интерфакс"





"Эти действия (испытание) были проведены в рамках усиления оборонной мощи Ирана, они не противоречат ни ядерному соглашению, ни резолюции СБ ООН 2231", - цитирует СМИ слова Дехгана.





Согласно резолюции, Ирану запрещена любая деятельность, связанная с баллистическими ракетами, способными нести ядерный заряд. Дехган заявил, что проведенные испытания не имеют отношения к ядерному оружию, так как такой тип вооружений вообще не указан в военной доктрине страны.





Он подчеркнул, что Иран не позволит никому вмешиваться в его оборонную деятельность.





Испытание проведено в субботу.





Заявление министра прозвучало в среду, когда в Иране отмечается День космических технологий.





Ранее сообщалось, что пуск зафиксировали системы слежения США. Согласно оценкам американской стороны, эта ракета могла нести боеголовку массой в 500 кг и имела дальность действия в 300 км.





Вашингтон назвал действия Тегерана "провокационными и безответственными".



