Белый Овальный. Трамп убрал картины темнокожих художников из кабинета

Лайф разобрался в арт-предпочтениях нового президента США и пришёл к выводу, что в первую очередь Трамп решил "изгнать" из Овального произведения современного искусства, темнокожих авторов, а при выборе новых полотен отдал предпочтение работам только художников-американцев, пишет пишет Life.ru





Две главные картины видны на большинстве фотографий Овального кабинета — они висят за президентом США. Трамп, по традиции, их поменял сразу после инаугурации.





Полотно в стиле импрессионизма "Авеню во время дождя", висевшее у Обамы, было заменено на классический портрет первого президента США Эндрю Джексона (именно его изображение красуется на 20-долларовой банкноте) кисти художника Ральфа Эрла. Картина датируется 1837 годом.





Чем же знаменит седьмой президент США:





1) Вступив в должность президента, он заменил более двух тысяч федеральных чиновников своими политическими сторонниками.





2) Выступал против освобождения негров-рабов, которые, по его мнению, лишь резко усилят конкуренцию среди рабочих на рынке труда. Когда же, после подавления в 1831 г. одного из самых кровопролитных восстаний негров-рабов, законодательное собрание штата Вирджиния приняло комплекс мер по ужесточению режима рабовладения, Джексон поддержал законопроект.





3) Утвердил закон, принятый Конгрессом, о насильственном переселении индейских племён из родных земель на юго-востоке страны на дикую западную территорию (штат Оклахома). Переселение сопровождалось гибелью от холода, голода и болезней многих тысяч индейцев.





Видимо Трамп восхищён той решительностью, с которой Джексон принимал решения. Впрочем, и сам Дональд её не лишен — что показывают его первые шаги на посту президента.





Вместо постера 1946 года Нормана Роквелла с изображением "Статуи свободы в стадии ремонта факела" (висевшего при Обаме) появилась живописная работа 1887 года "Нью-Йорк-Харбор и батареи" художника Эндрю Мелроуза. Издали картину можно перепутать с пейзажными полотнами Ивана Шишкина.





Отметим, что все новые картины в кабинете Трампа принадлежат кисти американских художников.





Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта:

Изменения в Белом доме происходят при каждом приходе нового президента. Они могут быть связаны с какими-то воспоминаниями. Так, если бы была избрана Хиллари Клинтон, она бы выкинула из Овального кабинета все диваны и кресла (если они сохранились от Билла), где Билл Клинтон развлекался с Моникой Левински.

Изменения могут отражать интересы самого президента и его супруги. Уверен, что Барак Обама советовался с женой по этому поводу. Может влиять и партийная принадлежность президента. Предпочтения демократа Обамы содержали символы мировой демократической миссии США, свободы, равноправия, толерантности, а также выражали уникальный статус Обамы как первого афроамериканца на посту президента.

Предпочтения Трампа как республиканца (с оговорками) связаны с подчёркнутым вниманием к традиционным ценностям американского общества и к значимости ценностей англо-саксонского мира.

Барак Обама

Предыдущий президент США, в отличие от нынешнего, высоко ценил современное искусство как таковое, а также ставил на особое место мастеров афро-американского происхождения. Кроме бронзового бюста Мартина Лютера Кинга работы Чарльза Альстона, Обама перевёз в Овальный работы Уильяма Джонсона — "Букер Вашингтон. Легенда", на которой изображен чернокожий раб, преподающий урок студентам, бытовой портрет "Народная семья" и картина Глена Лигона "Чёрный, как я № 2".

Также интерьер Овального кабинета украшали картины урбаниста Эдварда Хоппера, которые позаимствовали у Музея американского искусства Уитни

Джордж Буш — младший





Джорджу Бушу — младшему нравилось сочетать работы картины техасских художников и западных скульпторов. Так, после трагедии 11 сентября премьер-министр Великобритании Тони Блэр передал ему знаменитый бюст Уинстона Черчилля. Сейчас этот бюст вернулся в кабинет Трампа.

Самым любимым произведением искусства Буша была картина Уильяма Кёрнера "Бремя, которое всегда с тобой" — в честь неё он даже назвал свою автобиографию. Также Буш-младший повесил в Овальном кабинете картину с техасским пейзажем "Рио Гранде" своего хорошего друга Тома Ли.

Билл Клинтон





Билл Клинтон оставил себе после Джорджа Буша — старшего портрет первого президента-демократа Эндрю Джексона. Также у него в кабинете висел портрет Джорджа Вашингтона кисти Рембрандта Пира — ещё одно наследие от Джорджа Буша — старшего. Но Клинтон не ограничился только картинками с изображением президентов, ещё у него стояли бюсты Авраама Линкольна и Теодора Рузвельта.

Среди заметных предметов искусств в кабинете Клинтона можно было увидеть копию скульптуры "Мыслитель" Родена и "Объездчика бронко" Ремингтона, известного своими скульптурами на тему Дикого Запада.

Джордж Буш — старший





В качестве портрета своего любимого предшественника Джордж Буш — старший выбрал изображение первого президента-демократа Эндрю Джексона, а над белым камином он расположил портрет другого президента — Джорджа Вашингтона, выполненный американским художником-портретистом Рембрандтом Пиром.

Также Буш-старший любовался зданием Белого дома, глядя на картину Уильяма Бартлетта "Дом Президента". Но не только президенты-предшественники и здания вдохновляли Буша-старшего на работу, в его кабинете также висели достаточно романтичные пейзажи Фредерика Чёрча "Ратлендские водопады" и "Гранд-Титон" Томаса Морана.





Мария Медведева