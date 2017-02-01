Ключевой пакет акций «Банка ЦентрКредит» выкупит «Цеснабанк»

Окончательное завершение процесса смены собственников ожидается во втором квартале 2017 года.

Корейский банк Kookmin выбрал «Цеснабанк» как предпочтительного покупателя пакета акций «Банка ЦентрКредит» (БЦК), сообщает Zakon.kz. Кроме того, еще один акционер готов продать свой пакет акций, говорится на сайте KASE.





«Акционер АО «Банк ЦентрКредит» International Financial Corporation, владеющий 10 процентами от общего размещенных БЦК акций, выбрал Байсеитова Бахытбека Рымбековича в качестве предпочтительного покупателя для продажи акций банка, принадлежащих IFC», - сообщает KASE.





Ранее Б.Байсеитов уже владел 26,6% акций БЦК, он входит в число богатейших бизнесменов Казахстана. Forbes оценивал его состояние в 435 млн долларов.





Кроме того, Kookmin Bank сообщил: «Акционер БЦК Kookmin Bank, владеющий долей 41,93 процентов от общей суммы размещенных БЦК акций, выбрал консорциум, состоящий из Байсеитова Бахытбека Рымбековича, АО "Цеснабанк" и АО "Финансовый холдинг "Цесна", в качестве предпочтительного покупателя для продажи акций банка, принадлежащих Kookmin Bank».





Окончательное завершение процесса смены собственников ожидается во втором квартале 2017 года. Нацбанк должен одобрить данную сделку.





Напомним, ранее корейские СМИ сообщали о намерении КВ продать свою долю акций.



