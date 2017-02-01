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В Генпрокуратуру РК приглашают на работу математиков

1 февраля 2017, 17:09

Ищу математиков, ИТ-шников для работы над интересной задачей в Прокуратуре - Б.Мусин.


Председатель Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры Республики Казахстан, ранее занимавший пост главы "Казпочты" Багдат Мусин опубликовал на своей странице в Facebook объявление о поиске специалистов - математиков, сообщает Zakon.kz

"Ищу математиков, ИТ-шников для работы над интересной задачей в Прокуратуре", - написал в ФБ Б.Мусин.

Напомним, что Б.Мусин был назначен председателем Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан в конце января этого года. Ранее эту должность в прокуратуре занимала Сауле Айтпаева.

Фото: Forbes.kz

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