В Генпрокуратуру РК приглашают на работу математиков
1 февраля 2017, 17:09
Ищу математиков, ИТ-шников для работы над интересной задачей в Прокуратуре - Б.Мусин.
Председатель Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры Республики Казахстан, ранее занимавший пост главы "Казпочты" Багдат Мусин опубликовал на своей странице в Facebook объявление о поиске специалистов - математиков, сообщает Zakon.kz
"Ищу математиков, ИТ-шников для работы над интересной задачей в Прокуратуре", - написал в ФБ Б.Мусин.
Напомним, что Б.Мусин был назначен председателем Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан в конце января этого года. Ранее эту должность в прокуратуре занимала Сауле Айтпаева.
Фото: Forbes.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4842145-1772237d4c2d2317451707fdc9b5b6ac
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...