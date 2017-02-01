BMW и McLaren вместе создадут самый мощный мотор

Речь идет о двигателях внутреннего сгорания с самой высокой мощностью при минимальных выбросах CO2. Проект был запущен при поддержке правительства Великобритании через центр Advanced Propulsion Centre (APC) в Ковентри. Помимо BMW и McLaren, в него входят еще четыре производителя.





В их числе производитель двигателей и автомобильных компонентов Ricardo, поставщик промышленного оборудования Grainger, и компания Worrall. Вместе они будут работать над созданием новых легких сплавов. Последний участник проекта — Lents Composites — предложит свои технологии создания новых композитных материалов.





Помимо новых моторов, McLaren и BMW вместе разрабатывают суперкар, который станет преемником McLaren F1. Его выход ожидается в 2019 году. Ожидается, что модель получит трехместный салон и среднемоторную компоновку с двигателем V8 мощностью около 750 лошадиных сил. По слухам, McLaren планирует построить всего 106 экземпляров модели.



