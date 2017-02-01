В Германии по итогам антитеррористической спецоперации задержали 16 человек

По итогам антитеррористической спецоперации в федеральной земле Гессен в среду задержаны 16 человек, один человек арестован

"Шестнадцать человек задержаны, дальнейшие процедуры в их отношении будут проходить в соответствии с установленным порядком", — сказал министр.

Он добавил, что арестован гражданин Туниса, гражданство задержанных пока не установлено. Министр также отказался отвечать на вопрос, имеют ли задержанные статус беженцев.





Почти 1100 полицейских приняли участие в спецоперации, которая прошла ранним утром в среду. Обыски прошли на 54 объектах, среди которых частные дома, офисы и мечети в городах Франкфурт-на-Майне, Дармштадт, Оффенбах, Лимбург и Висбаден, а также в округах Грос-Герау, Оффенбах, Марбург-Биденкопф и Майн-Таунус. Арестованный 36-летний гражданин Туниса подозревается в том, что он был вербовщиком группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) и с августа 2015 года работал над созданием террористической сети в Германии с целью подготовки теракта на территории страны, однако конкретные цели атак еще не были определены.