Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Германии по итогам антитеррористической спецоперации задержали 16 человек

1 февраля 2017, 17:24

Об этом заявил журналистам глава МВД Гессена Петер Бойт.


По итогам антитеррористической спецоперации в федеральной земле Гессен в среду задержаны 16 человек, один человек арестован, передает РИА Новости.

"Шестнадцать человек задержаны, дальнейшие процедуры в их отношении будут проходить в соответствии с установленным порядком", — сказал министр.
Он добавил, что арестован гражданин Туниса, гражданство задержанных пока не установлено. Министр также отказался отвечать на вопрос, имеют ли задержанные статус беженцев.

Почти 1100 полицейских приняли участие в спецоперации, которая прошла ранним утром в среду. Обыски прошли на 54 объектах, среди которых частные дома, офисы и мечети в городах Франкфурт-на-Майне, Дармштадт, Оффенбах, Лимбург и Висбаден, а также в округах Грос-Герау, Оффенбах, Марбург-Биденкопф и Майн-Таунус. Арестованный 36-летний гражданин Туниса подозревается в том, что он был вербовщиком группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) и с августа 2015 года работал над созданием террористической сети в Германии с целью подготовки теракта на территории страны, однако конкретные цели атак еще не были определены.

Фото © AP Photo/ Michael Probst

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...