Мажилисмены бьют тревогу: в Казахстане нет квалифицированных инженеров-гидротехников

Депутатский запрос озвучен сегодня на пленарном заседании фракции "Народные коммунисты", сообщает Zakon.kz





«В настоящее время выпускники ВУЗов-специалисты для водного хозяйства по уровню знаний, умений и навыков не отвечают предъявляемым к ним требованиям, говорится в депутатском запросе. Согласно мнению широкого круга заинтересованных лиц из водохозяйственных организаций (проектные строительные, эксплуатационные и научные) выпускники вузов Казахстана специальности «Водные ресурсы и водопользование» имеют очень низкую квалификацию. Они не могут вести работу по проектированию, реконструкции, строительству и эксплуатации гидротехнических сооружений и водохозяйственных систем в целом, разработке проектов, реконструкции существующих гидроузлов, гидроэлектростанций и насосных станций, строительству и эксплуатации гидротехнических сооружений, а также обеспечению их безопасности.





Как следствие, в последние годы на всех уровнях управления водными ресурсами практически отсутствуют квалифицированные инженеры-гидротехники. Отсутствуют специализированные высшие учебные заведения, где преподавались бы на требуемом уровне специальные инженерные дисциплины по водному хозяйству. В настоящее время большую часть состава работников водохозяйственных органов составляют люди предпенсионного возраста. Наметилась опасная тенденция нарушения принципа преемственности поколений, так как для подготовки и становления высококвалифицированного специалиста необходимо не менее 10-15 лет.

В настоящее время на нашем рынке практически не осталось строительных компаний, которые отвечали бы международным требованиям. Поэтому в проектах строительства водохозяйственных объектов, в том числе за счет займовых средств международных финансовых институтов, наши компании исключаются на первоначальном этапе отбора. Так было при реализации проектов Всемирного Банка по Регулированию русла реки Сырдарьи и сохранении Северного Аральского моря (РРССАМ-1), по Проекту усовершенствования ирригации и дренажа (ПУИД-1). Объекты указанных проектов строили компании из Китая, России и Турции.

Вместе с тем, в Казахстане имеется 643 гидротехнических сооружений, из них 340 гидроузлов и гидротехнических сооружений, функционирующих в системе водного хозяйства. В том числе 270 водохранилищ с комплексом гидротехнических сооружений, из которых 62 водохранилища республиканского значения и 208 местного значения. Указом Президента 57 водохранилищ и 29 водоподпорных гидротехнических сооружений включены в перечень объектов, имеющих особое стратегическое значение. Более 90% всех гидротехнических сооружений на территории РК были построены 30 и более лет назад, и нуждаются в срочном ремонте.

Так же мы не можем не помнить аварии на водохозяйственных объектах страны (Кызылагаш, Кокпекты и другие малые водохранилища), повлекшие человеческие жертвы».





В этой связи депутаты просят Премьер-Министра рассмотреть следующие предложения :

1. Ввести в «Классификатор» техническое направление подготовки «Водное хозяйство», включающее в себя следующие специальности:

• Гидротехнические сооружения и строительство (во исполнения требований Государственной программы развития управления водными ресурсами, принятой 04. 04. 2014 г.);

• Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов;

• Гидротехнические мелиорации, сельскохозяйственное водоснабжение и обводнение пастбищ (во исполнения требований Государственной программы развития управления водными ресурсами, принятой 04. 04. 2014 г.);;

• Гидрология суши;

• Гидрогеология и инженерная геология;

• Управление водными ресурсами и безопасность гидротехнических сооружений.

2. Учитывая специфику подготовки кадров по водным специальностям страны ввести специализацию ВУЗ-ов, готовящих кадры для водного хозяйства, т.е. каждый ВУЗ должен осуществлять подготовку только по конкретному специфическому аспекту водного хозяйства. Данный вопрос можно было бы решить в рамках Учебно-методического объединения для водохозяйственных специальностей.

3. Обеспечить:

3.1 в рабочих учебных планах специальностей предусмотреть обязательное выполнение расчетно-графических заданий, курсовых проектов и работ, которые развивают практические профессиональные навыки и являются основной подготовки инженеров-гидротехников.







