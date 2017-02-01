Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Москве хотят создать парковки для беременных

1 февраля 2017, 17:30

26 января депутат Мосгордумы Татьяна Батышева выступила с идеей создания специальных парковочных мест для беременных и женщин с детьми до трех лет.


Департамент транспорта рассмотрит возможность создания в Москве парковок для беременных. Об этом глава ведомства Максим Ликсутов, сообщает moslenta.ru.

Он отметил, что приоритетные условия для женщин могут быть созданы по аналогии с парковкой для резидентов. При этом он подчеркнул, что данный вопрос очень сложен в администрировании. «Я плохо представляю, как инспектор подходит, заглядывает в окно и это проверяет», — заявил Ликсутов.

Подобные места для беременных уже расчертили около одного из торговых центров в Химках, сообщает радиостанция. В дальнейшем стоянки могут появиться у поликлиник, больниц, школ, аптек и других социально значимых объектов.

26 января депутат Мосгордумы Татьяна Батышева выступила с идеей создания специальных парковочных мест для беременных и женщин с детьми до трех лет.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...