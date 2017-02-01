В Москве хотят создать парковки для беременных

26 января депутат Мосгордумы Татьяна Батышева выступила с идеей создания специальных парковочных мест для беременных и женщин с детьми до трех лет.

Департамент транспорта рассмотрит возможность создания в Москве парковок для беременных. Об этом глава ведомства Максим Ликсутов, сообщает moslenta.ru





Он отметил, что приоритетные условия для женщин могут быть созданы по аналогии с парковкой для резидентов. При этом он подчеркнул, что данный вопрос очень сложен в администрировании. «Я плохо представляю, как инспектор подходит, заглядывает в окно и это проверяет», — заявил Ликсутов.





Подобные места для беременных уже расчертили около одного из торговых центров в Химках, сообщает радиостанция. В дальнейшем стоянки могут появиться у поликлиник, больниц, школ, аптек и других социально значимых объектов.





26 января депутат Мосгордумы Татьяна Батышева выступила с идеей создания специальных парковочных мест для беременных и женщин с детьми до трех лет.