В Петербурге администратор "группы смерти" из "ВКонтакте" признан вменяемым

По словам собеседника агенства, к такому выводу пришла проведенная следствием экспертиза.

Ранее Будейкину, зарегистрированному в соцсети под псевдонимом "Филипп Лис", предъявили обвинение в подстрекательстве подростков к самоубийству. Октябрьский суд Петербурга продлил срок его ареста до середины мая.





По информации пресс-службы ГСУ СКР по Петербургу, на данный момент установлено 15 участников "группы смерти", которые совершили суициды в различных регионах РФ, последовательно выполняя требования администраторов интернет-сообществ. Одним из требований было удаление переписки с администратором до самоубийства.





"В ходе расследования было установлено, что Будейкин и иные пока неустановленные лица в закрытых группах соцсети "ВКонтакте" пропагандировали суицидиальное поведение и провоцировали несовершеннолетних пользователей на сведение счетов с жизнью. Воздействию злоумышленников подвергались прежде всего ребята, столкнувшиеся с типичными подростковыми проблемами, которым взрослые "доброжелатели" навязывали радикальный выход из ситуации", - сообщала пресс-служба петербургского управления СКР.