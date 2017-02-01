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В Петербурге администратор "группы смерти" из "ВКонтакте" признан вменяемым

1 февраля 2017, 17:30

На данный момент установлено 15 участников "группы смерти", которые совершили суициды в различных регионах РФ, последовательно выполняя требования администраторов интернет-сообществ.


Арестованный в Петербурге администратор "группы смерти" в социальной сети "ВКонтакте" Филипп Будейкин, проходящий по дело о призывах подростков к самоубийству, признан вменяемым, сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе городского ГСУ СКР.

По словам собеседника агенства, к такому выводу пришла проведенная следствием экспертиза.

Ранее Будейкину, зарегистрированному в соцсети под псевдонимом "Филипп Лис", предъявили обвинение в подстрекательстве подростков к самоубийству. Октябрьский суд Петербурга продлил срок его ареста до середины мая.

По информации пресс-службы ГСУ СКР по Петербургу, на данный момент установлено 15 участников "группы смерти", которые совершили суициды в различных регионах РФ, последовательно выполняя требования администраторов интернет-сообществ. Одним из требований было удаление переписки с администратором до самоубийства.

"В ходе расследования было установлено, что Будейкин и иные пока неустановленные лица в закрытых группах соцсети "ВКонтакте" пропагандировали суицидиальное поведение и провоцировали несовершеннолетних пользователей на сведение счетов с жизнью. Воздействию злоумышленников подвергались прежде всего ребята, столкнувшиеся с типичными подростковыми проблемами, которым взрослые "доброжелатели" навязывали радикальный выход из ситуации", - сообщала пресс-служба петербургского управления СКР.

Фото с сайта Вести.ru

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