Среди детей распространяется новая “игра”, которая доводит до больницы

Многие детки не дают покоя своим родителям. В последнее время среди западных детей и подростков распространился новый «тренд» под названием «Соль и лед». Появился он несколько лет назад, но набрал обороты в последнее время. Некоторые дети, принявшие «вызов», оказались в больнице

Эта совсем не детская забава заключается в следующем: на кожу накладывается одновременно соль и лед. Эта безобидная, с первого взгляда, смесь вызывает серьезные химические ожоги. Это происходит потому, что соль вступает со льдом в химическую реакцию, тем самым понижая его температур у до –17 градусов по Цельсию. Таким образом, эффект воздействия этой смеси на кожу схож с обморожением. Дети чувствуют онемение, кожа краснеет. Им весело, но может возникнуть ожог вплоть до второй степени.





Зачем дети это делают? Они спорят, кто дольше сможет вытерпеть неприятные ощущения от смеси льда и соли. Своими «подвигами» в виде фотографий они делятся в соцсетях.





В Великобритании власти бьют настоящую тревогу. Национальное общество предупреждения жестокого обращения с детьми утверждает, что в последние месяцы случаи попадания детей из-за этой шалости участились.





Как вы знаете, новости в современном мире распространяются очень быстро. Если вы увидите у своего ребенка подобные ожоги, немедленно примите меры.