В Жамбылской области состоялся актив по разъяснению Послания

В ходе собрания докладчиками было подчеркнуто, что регион приложит все усилия для выполнения поручения Главы государства.

В Жамбылской области под председательством главы региона Карима Кокрекбаева состоялся актив по обсуждению Послания Президента РК Нурсултана Назарбаева народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», передает передает zakon.kz со сслыкой на пресс-службу акима области.





- В стратегическом документе изложено четкое видение дальнейшего развития страны на новом этапе. Президент ставит глобальную задачу третьей модернизации Казахстана. Она должна создать прочную экономическую базу для будущих поколений казахстанцев,- сообщил аким области.









Глава региона отметил, что урбанизация невозможна без решения вопроса доступности жилищной и транспортной инфраструктуры. Для удовлетворения растущего спроса на жилье в городах, с этого года начата реализация жилищной программы «Нұрлы Жер». В рамках данной программы будет обеспечена доступность ипотечного кредитования и стимулирование застройщиков путем субсидирования займов до 7%. На создание фонда арендного жилья без права выкупа для социально-уязвимых слоев населения выделяется 1,5 млрд. тенге. В этом году стартует пилотный проект по строительству индивидуального жилья в едином архитектурном стиле по технологии домостроительного комбината. Ведется работа по реконструкции 22-х многоквартирных домов общей площадью 110 тыс.м2, в основном, в 14-м и 15-м микрорайонах г.Тараз. В этом году данные массивы будут полностью обеспечены необходимой инфраструктурой.









- Послание Главы государства открывает новое направление в развитии страны и повысит качество жизни каждого гражданина. Выполнение требований стратегического документа – обязанность каждого из нас. Наш общий успех зависит от усилий, высокой ответственности и гражданского долга каждого человека. Я всех призываю на реализацию задач, определенных в Послании главы государства,- резюмировал Карим Кокрекбаев.

Также с докладами выступили председатель Общественного совета области Ж.Карибайулы, глава сельскохозяйственного кооператива "Жадыра" Байзакского района Г.Давлетбаева, заместитель главврача 2-ой горбольницы, Г.Умаров, магистр ТарГУ имени М.Х.Дулати А. Абилдаев.









В ходе собрания докладчиками было подчеркнуто, что регион приложит все усилия для выполнения поручения Главы государства.









По итогам мероприятия акимом области были даны соответствующие поручения ответственным лицам по реализации поставленных задач.





Фото: www.zhambyl.gov.kz







