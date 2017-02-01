Утвержден Перечень организаций нефтяного сектора на 2017 год

В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 23 августа 2000 года № 402 в целях обеспечения стабильного социально-экономического развития страны, накопления финансовых средств для будущих поколений, снижения зависимости экономики от воздействия неблагоприятных внешних факторов создан Национальный фонд Республики Казахстан. При этом статьей 21 Бюджетного кодекса определено, что Национальный фонд Республики Казахстан представляет собой активы государства в виде финансовых активов, сосредоточиваемых на счете Правительства Республики Казахстан в Национальном Банке Республики Казахстан, полезных ископаемых, передаваемых в счет исполнения налоговых обязательств по уплате налога на добычу полезных ископаемых, рентного налога на экспорт по сырой нефти, газовому конденсату, роялти и доли Республики Казахстан по разделу продукции в натуральной форме или денег от их реализации, в размере, определяемом в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан, а также в виде иного имущества, за исключением нематериальных активов.

В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 22 Бюджетного кодекса поступления в Национальный фонд Республики Казахстан состоят из:

1) прямых налогов от организаций нефтяного сектора (за исключением налогов, зачисляемых в местные бюджеты), к которым относятся:

корпоративный подоходный налог, налог на сверхприбыль;

налог на добычу полезных ископаемых, бонусы, доля по разделу продукции;

рентный налог на экспорт;

дополнительный платеж недропользователя, осуществляющего деятельность по контракту о разделе продукции;

2) других поступлений от операций, осуществляемых организациями нефтяного сектора (за исключением поступлений, зачисляемых в местные бюджеты), в том числе поступлений за нарушения условий нефтяных контрактов (за исключением поступлений, зачисляемых в местные бюджеты);

3) поступлений от приватизации государственного имущества, находящегося в республиканской собственности и относящегося к горнодобывающей и обрабатывающей отраслям;

4) поступлений от продажи земельных участков сельскохозяйственного назначения;

и осуществляются организациями нефтяного сектора, к которым относятся юридические лица, занимающиеся добычей и (или) реализацией сырой нефти, газового конденсата, а также заключившие контракты на разведку сырой нефти, газового конденсата.

Перечень организаций нефтяного сектора на очередной финансовый год утверждается к 20 декабря текущего финансового года совместно центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета и государственным органом, осуществляющим государственное регулирование в области проведения нефтяных операций, заключения и исполнения контрактов.

В соответствии с вышеуказанным, совместным приказом Министра финансов РК от 14 декабря 2016 года № 664, Министра энергетики РК от 21 декабря 2016 года № 553 утвержден Перечень организаций нефтяного сектора на 2017 год, который включает в себя 157 организаций.

Приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.